Horské priechody sú zjazdné, cestári vystríhajú pred úsekmi so zľadovateným snehom

BRATISLAVA 3. februára (WebNoviny.sk) - Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je vlhký až mokrý, informuje Slovenská správa ciest na svojej webovej stránke. Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, v okolí Štúrova suchý.

Povrch vozoviek prevažne vlhký až mokrý

V hornatejších oblastiach stredného Slovenska sú vozovky miestami pokryté vrstvou kašovitého, utlačeného až zľadovateného snehu hrúbky jeden až tri centimetre, miestami, najmä na cestách nižších kategórií do štyroch až piatich centimetrov.

Všetky horské priechody sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Na horských priechodoch (HP) Vrchslatina, Podspády, Huty, Vernár, Súľová, Grajnár, Besník a Chorepa je na vozovke miestami kašovitý alebo utlačený sneh jeden až dva centimetre, na HP Herlianske sedlo tri cm a na HP Cukmantel je utlačený sneh tri až päť centimetrov. Na HP Zbojská je na vozovke miestami zľadovatený sneh do jedného centimetra.

Niektoré úseky trápi aj zľadovatený sneh

Pre hmlu je dohľadnosť do 50 m v lokalite lokalitách Šturec, Pastierske, Štrba a Švábovská stráň, do 200 m v lokalitách Plešivec, Sedlo Besník, Mníšek nad Hnilcom, Spišská Nová Ves, Turňa nad Bodvou, Dobšiná, Čertovica a Rožňava. Pre silný dážď je dohľadnosť do 100 m na D1 v úseku Čataj - Zavar a Piešťany-Koslavice.

Zľadovatený sneh jeden až tri centimetre je na cestách nižších tried v obvodoch Levoča, Stará Ľubovňa, Haligovce, Malý Lipník, Pusté Pole, Spišská Stará Ves, Červený Kláštor, Stakčín, Turčianske Teplice, Belá, Martin, Rajec, Budatín a Žilina, v obvode Stará Ľubovňa do štyroch až piatich centimetrov.

Nutné snehové reťaze

Snehové reťaze sú potrebné pre všetky vozidlá na ceste II/584 Srdiečko - Bystrá. Celú zimnú sezónu sú uzatvorené horské priechody Fačkov (úsek cesty I/64 medzi Nitrianskym Pravnom a Fačkovským sedlom) pre vozidlá nad 10 m, Veľké Pole (cesta II/512 Oslany - Cerová), Šútovce (cesta III/1774), Skýcov (II/511) pre vozidlá nad 3,5 t.





Neudržiavané cesty v zime: II/549 v úseku Úhorná - Úhornianske sedlo - Krásnohorské podhradie, III/3227 v úseku Hrabušická Píla - Stratená (križovatka ciest I/67 a III/3227) a Herlianske Sedlo (II/576) sú uzatvorené pre všetku dopravu.





