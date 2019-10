Horská služba odporúča, aby ľudia zvážili všetky svoje aktivity v horskom a vysokohorskom prostredí

Horská záchranná služba týmto upozorňuje všetkých návštevníkov horských oblastí, aby vzhľadom na pretrvávajúce mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, zvážili všetky svoje aktivity v horskom a vysokohorskom teréne.

V polohách nad 1500 m.n.m. sa stále očakáva výskyt silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 38 - 44 m/s (135 - 160 km/h) .

Počas noci a dňa spadlo do 50 cm nového snehu. Vo všetkých horských oblastiach je dnes ZVÝŠENÉ lavínové nebezpečenstvo, t.j. 3. stupeň z 5-dielnej medzinárodnej stupnice.

Nový vetrom previaty sneh spôsobuje zvyšovanie VEĽMI LOKÁLNEHO lavínového nebezpečenstva. Viaže sa najmä na záveterné svahy, žľaby a terénne pasce, svahy pod sedlami J, JV a V orientácií. Uvoľnenie lavín je možné už pri malom dodatočnom zaťažení obzvlášť na strmých svahoch! Tendencia lavínového nebezpečenstva je však vplyvom sneženia a silného vetra stúpajúca a predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Vzhľadom na prognózu počasia a podmienky v teréne HZS neodporúča túry do vysokohorského prostredia!

Výstrahy ku dňu 03. 01. 2019

Vysoké Tatry

Vo vyšších polohách sa očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť do 20 m/s. Vo výške nad 1000 m n. m. sa nachádza od 15 do 70 cm snehu a neustále pribúda nový. Niektoré časti chodníkov sú šmykľavé. Pozor na snehom nafúkané plochy - zvýšené riziko odtrhu doskovej lavíny. Od 1. 11. platí zimná uzávera turistických chodníkov. Všetkým návštevníkom odporúčame, aby zvýšili opatrnosť pri pohybe v horách! Pozor, stmieva sa už pred 16:00 hod.

Nízke Tatry

V polohách nad 1500 m n.m. sa očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť38 - 44 m/s (135 - 160 km/h) a výskyt sneženia, pri ktorom spadne ojedinele 20 - 35 cm nového snehu. Vo výške nad 900 m n. m. sa nachádza od 10 do 40 cm snehu. Pri prechodoch cez vysokohorské sedlá a na vrcholy odporúčame zimný výstroj. Všetkým návštevníkom odporúčame, aby pri pohybe v horách dbali na zvýšenú opatrnosť. Na niektorých turistických chodníkoch po veternej kalamite prebieha ťažba dreva. Upozornenie: Žltý TZCH Demänovská jaskyňa slobody - Siná je pre množstvo popadaných stromov ťažko priechodný.

Západné Tatry

V polohách nad 1500 m n.m. sa očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 38 - 44 m/s (135 - 160 km/h) a výskyt sneženia, pri ktorom spadne ojedinele 20 - 35 cm nového snehu. V pohorí je 30 až 95 cm snehu, väčšinou bez tvrdšieho základu.Za poslednú periódu sneženia napadlo veľa snehu, hrozia lavíny, ktoré môžu zasiahnuť turistické cesty v dolinách!! Zelená značka v Chočských vrchoch: Liptovská Anna - Pravnáč - Lomnô - Svorad je veľmi slabo značená !!

Malá Fatra

V polohách nad 1500 m n.m. sa očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 30 - 37 m/s (110 - 135 km/h) a výskyt sneženia, pri ktorom spadne ojedinele 20 - 35 cm nového snehu. Vplyvom silného vetra je snehová pokrývka nerovnomerne rozložená, v horstve hrozí zvýšené lavínové nebezpečenstvo, najmä na svahoch s južnou orientáciou!!! Na hrebeni Malej Fatry je hmla, slabá viditeľnosť, hrebeň je vyfúkaný s veľkými prevejmi, ktoré sú pri strate orientácie a následnom zaťažení veľmi nestabilné. Vzhľadom na prognózu počasia a podmienky v teréne HZS na dnes neodporúča žiadne hrebeňové a skialpinistické túry nad pásmom lesa!!! Z dôvodu bezpečnosti je žltý chodník Medziholie - Stohové sedlo tzv. Stohová skratka uzatvorený.

Veľká Fatra

Vo vyšších polohách sa očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť do 25 m/s. Vo výške nad 1000 m n. m. sa nachádza od 55 do 70 cm snehu a neustále pribúda nový. Niektoré časti chodníkov sú šmykľavé. Pozor na snehom nafúkané plochy - zvýšené riziko odtrhnutia doskovej lavíny. Všetkým návštevníkom odporúčame, aby pri pohybe v horách zvýšili opatrnosť. Na zimnú turistiku odporúčame vhodný výstroj, oblečenie do zimných podmienok a lavínovú výbavu. Upozorňujeme na skorý príchod tmy už pred 16:00 hodinou.

Lučanská Malá Fatra

V polohách nad 1500 m n.m. sa očakáva výskyt vetra a výskyt sneženia. Všetkým návštevníkom odporúčame, aby pri pohybe v horách zvýšili opatrnosť. Ferrata HZS na Martinské Hole je otvorená. Vplyvom nízkych teplôt môže byť istiace lano, stupačky ako aj okolitý terén namrznutý vrstvou ľadu. Odporúčame stúpacie železá, čakan, ferratový set, prilbu a pevnú obuv. Na hrebeňovú turistiku odporúčame zobrať vhodný zimný výstroj, dobrú obuv snežnice,skialpové lyže a oblečenie do zimných podmienok. Upozorňujeme na skorý príchod tmy už pred 16:00 hodinou.

Slovenský raj

Turistické chodníky a tiesňavy Slovenského raja sú otvorené a schodné. Vodné toky sú zamrznuté, odporúčame turistom, aby najmä na technických zariadeniach zvýšili opatrnosť, používali turistické mačky alebo paličky. Stmievať sa začína už pred 16:00 hod. Ferrata v rokline Kyseľ je sezónne zatvorená až do 15. júna 2019.

Stredné Beskydy

Pozor, stmievať sa začína už pred 16:00 hod. V pohorí pripadlo od včera od 20 do 50 cm nového snehu. Upozorňujeme že pohyb v takomto hlbokom snehu je náročný.

Kysuce - Oščadnica

Stmievať sa začína už pred 16:00 hodinou, preto odporúčame odchádzať na túry v skorých ranných hodinách!

Kremnica - Skalka

V Kremnických vrchoch sa nachádza súvislá snehová pokrývka od 20 do 50 cm nového snehu. Ferrata na Skalke je od 01.01.2019 - 31.03.2019 z dôvodu ochrany prírody ZATVORENÁ.

Poloniny

Stmievať sa začína už pred 16:00 hod., preto odporúčame odchádzať na túry v skorých ranných hodinách! Na hrebeni sa nachádza 40 až 50 cm prachového snehu.





