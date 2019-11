Hornyák v premiére na lavičke Liberca oslavoval ako Mourinho a skončil na tribúne

LIBEREC 22. júla (WebNoviny.sk) - Slovenský futbalový tréner Zsolt Hornyák má za sebou víťaznú premiéru na lavičke českého klubu Slovan Liberec.

Severočeský tím triumfoval v sobotňajšom zápase úvodného kola českej Fortuna ligy 2018/2019 nad Karvinou najtesnejším rozdielom 1:0, keď tri body vydrel až gólom v 85. min. Hornyák mal z neho takú radosť, že šprintom popri hracej ploche pripomenul búrlivé oslavy svojho portugalského kolegu Josého Mourinha spred niekoľkých rokov.

"Vždy hráčom vravievam, aby prejavovali emócie. Samozrejme, tie pozitívne. Možno toto bol príklad toho. Na druhej strane sa však ospravedlňujem, nechcel som nič narušiť ani niekoho uraziť. Boli to skutočné emócie radosti. Bez nich si futbal neviem predstaviť," povedal po zápase 45-ročný Hornyák podľa webu sport.cz.



Hlavný rozhodca pre jeho oslavné gesto nemal pochopenie, a tak slovenský kouč musel zápas nútene dopozerať z tribúny.

"Z tohto miesta som zápas sledoval prvýkrát, bolo to náročné. Chlapci mi spravili nesmiernu radosť. Ďakujem mužstvu za charakter a predvedený výkon. Vedeli sme, že nás čaká ťažký duel. Od prvej minúty sme si verili a bolo to vidieť až do konca. Hráči predviedli zodpovedný, poctivý a kombinačný futbal," doplnil Zsolt Hornyák, ktorý pred príchodom pod Ještěd pôsobil v ruskom Vladivostoku.

