Horeckého ministerstvo vymazalo zo zákona definíciu segregácie, ktorá je podmienkou pre plán obnovy, tvrdí Gröhling

„Súčasné vedenie ministerstva školstva ju ale zo zákona vyhodilo. Bez ohľadu na to, že sa to dotkne osudov desiatok tisíc detí. Bez ohľadu na to, že osud detí v kruhu generačnej chudoby je aj v rukách rezortu školstva. Bez ohľadu na to, že je to podmienka plánu obnovy.