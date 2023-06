HORČÍK čo spôsobuje jeho nedostatok a ako si ho zabezpečiť

Horčík je veľmi dôležitý minerál, pretože je nevyhnutný pre stovky metabolických procesov v ľudskom tele. Len ako príklad, pre všetkých dôležitý vápnik vyžaduje horčík, aby ho prepravoval tam, kde je potrebné. Avšak mnoho z nás má nedostatočné množstvo horčíka, čo spôsobuje rad príznakov.

Odhaduje sa, že viac ako 80% z nás nemá dostatok horčíka. Ak narazíte na také každodenné neduhy ako svalové napätie, bolesti hlavy, únava, bolesti hrdla, uší a nepríjemný pocit v oku alebo duševné oblačnosti, môžete trpieť nedostatkom horčíka. Nedostatok možno skontrolovať krvným testom.

Problém pramení nielen z nedostatku zdrojov stravy alebo doplnkov, ale je výsledkom niektorých z vecí, ktoré sme uviedli do nášho tela. Napríklad ??diuretiká sú látky, ktoré prinútia telo odstrániť horčík. A nielen tie. Tiež aj drogy, káva, čaj a alkohol. Po druhé, sladké potraviny a sóda tiež spôsobujú, že telo odstráni alebo použije horčík pre trávenie. A tiež stres môže spôsobiť to, že telo používa viac horčíka.

Horčíkom je takmer nemožné sa predávkovať. Avšak, odporúčaná denná dávka je 240-420 mg a nie je vhodné, aby sa dvakrát prekročila táto dávka, pretože tým môže byť ovplyvnené trávenie. Doplnky môžu byť prijaté buď orálne alebo cez kožu. Pre mnohých však suplementácia nie je ideálna. Namiesto toho odporúčame jesť naozaj skvelé prírodné potraviny, ktoré majú dostatok horčíka! Sú nimi napríklad: tekvica, sezamové a slnečnicové semená, sójová a čierna fazuľa, mandle a kešu oriešky, špenát, avokádo, zemiaky, ibištek a hnedá ryža.

Poskytovať telu dostatok horčíka je jednoduché a zásadné a získajú sa tým rôzne vylepšenia, ako je vyššia energia, lepšia koncentrácia, lepší prístup a meditačná prax.

