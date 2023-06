Homofóbia či presadzovanie konzervatívnych hodnôt? Sme rodina zvažuje podporiť zákaz dúhových vlajok na budovách

31.5.2022 (Webnoviny.sk) - V poslaneckom klube Sme rodina sú viaceré hlasy za podporu legislatívneho návrhu, aby sa na štátnych budovách zakázalo vyvesovanie dúhovej vlajky, ktorá je symbolom LGBTI komunity.

Vyplýva to z vyjadrení poslancov Sme rodina, ktorých oslovila agentúra SITA. Niektorí sú vo vyjadreniach opatrnejší a poslanec Martin Borguľa sa vyjadril, že nechce podporovať utláčanie menšín.

Dúhové vlajky na verejných budovách

Poslanec Jozef Lukáč povedal, že s návrhom súhlasí a podporí ho. Predpokladá, že v klube Sme rodina bude voľná ruka pri hlasovaní.

„Mám pocit, že viac poslancov je za to, ale nerozprával som sa s nimi,“ domnieva sa. Povedal, že pokiaľ ide o vyvesenie štátnej vlajky, tak s tým problém nemá.





„V poslednej dobe sme mali štátnu vlajku Ukrajiny takmer všade. Skupina LGBTI nie je ani národ ani štát. Nevidím dôvod, prečo by sme vyvešiavali vlajku nejakej skupiny po verejných budovách,“ argumentoval.

Ďalší poslanec Ľudovít Goga uviedol, že on návrh podporí. „My sme trošku konzervatívne braní, za mňa určite áno,“ dodal.

Diabol tkvie v detailoch

Poslanec Igor Kašper povedal, že záleží, ako sa dohodne klub. „Myslím si, že máme dôležitejšie veci, ako riešiť takéto vlajky,“ usúdil. Poslanec Martin Borguľa povedal, že „diabol vždy tkvie v detailoch“. Potrebuje si naštudovať predložený návrh.





„Ak je to len o štátnych symboloch, a nie je to o utláčaní nejakých menšín, nemám s tým problém,“ poznamenal. Poslanec Miloš Svrček uviedol, že dúhové vlajky nie sú oficiálnou vlajkou Slovenskej republiky.





„Na budovách štátnych orgánov by mali visieť len vlajky, ktoré povoľuje zákon. Takže osobne by som tento návrh z obsahovej stránky podporil. Čakám, ako sa s kolegami poradíme na poslaneckom klube, lebo podávať takýto návrh zákona ako koaličný poslanec s opozičným poslancom, je porušením koaličnej zmluvy,“ zdôvodnil Svrček.

Zákon o štátnych symboloch

Poslanci György Gyimesi (OĽaNO) a nezaradený Tomáš Taraba predložili do parlamentu návrh novely zákona o štátnych symboloch.

Navrhujú, aby sa na budovách a v budovách štátnych orgánov a inštitúcií vrátane sídla verejného ochranu práv, ktoré sa zo zákona označujú štátnymi symbolmi, zakázalo vyvesovať symboly hnutí, organizácií, komunít a ideológií propagujúcich akýkoľvek druh sexuálnej orientácie.

Parlament by mal o tomto návrhu rokovať na nadchádzajúcej schôdzi, ktorá sa začína 14. júna.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Piatok 23. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Úlohy sa stanú pre vás neprehľadné. Zapríčiníte si to však len vy, lebo naďalej otáľate s riešením. Popoludní sa konečne pozriete na nejaký problém s odstupom.

Býk 21.4. - 21.5.

Dnešné úspechy, aj keď drobné, vám zvýšia sebadôveru, ktorú tak potrebujete. Konečne sa vám podarí zbaviť pochybností, či postupujete správne. Nechajte sa riadiť intuíciou.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek menším nedorozumeniam i stresom dokážete nemožné. Stačí, aby ste sa len trochu ovládali. Informácie, ktoré získate, sa vám podarí výhodne využiť.

Rak 22.6. - 22.7.

Vaše činy súvisiace so vzťahmi budú mimoriadne úspešné. V zamestnaní sa vám núka vynikajúca ponuka. Mali by ste sa do nej pustiť z plných síl.





Všetky Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?