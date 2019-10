Hološko má na reprezentáciu pekné spomienky, mrzí ho, že nebol na ME 2016

UHERSKÉ HRADIŠTĚ 21. apríla (WebNoviny.sk) - Niekdajší slovenský futbalový reprezentant Filip Hološko si pochvaľuje zimný príchod do českého klubu 1. FC Slovácko.

Do tímu účastníka tamojšej Fortuna ligy 2018/2019 zamieril po ukončení spolupráce so Slovanom Bratislava. "V Slovane som už príliš nehrával. Dohodli sme sa na ukončení zmluvy. Potom som dostal ponuku zo Slovácka. Páči sa mi, že je to ambiciózny rodinný klub.

Strelecká listina

Rodina žije v Bratislave, čiže veľkú rolu zohrala aj skutočnosť, že môžem každý deň dochádzať. Mám tu zmluvu do konca júna. Veľmi sa mi tu páči, v šatni je super partia. Akurát sme v prvých piatich zápasoch po mojom príchode nevyhrali, čiže neviem, či som náhodou Slovácku nepriniesol smolu," uviedol 35-ročný útočník pre oficiálny web Slovácka.

Účastník MS 2010 v JAR či svetového šampionátu "dvadsiatok" v roku 2003 zatiaľ v novom pôsobisku neskóroval, no dúfa, že čoskoro potvrdí kanonierske kvality a v niektorom zo zápasov sa zapíše do streleckej listiny.

"Určite ma to mrzí, pretože Slovácko ma bralo na to, aby som pomohol nejakými gólmi. Zatiaľ sa mi nedarí, aj keď do šancí sa dostávam, no verím, že sa to zlomí a že mi to tam padne," poznamenal Hološko.

Dôležité stretnutie

Rodák z Piešťan v najvyššej českej súťaži účinkoval už v rokoch 2002 - 2005. "V osemnástich som bol v Liberci. Strávil som tam štyri roky a zažil vtedajšie veľké mená ako Jiří Štajner či Václav Koloušek, čo boli také moje vzory," zaspomínal si dravý útočník.

Za vrchol kariéry považuje pôsobenie v tureckom tíme Besiktas Istanbul a reprezentačnom "áčku". "Mám na konte približne 70 zápasov za národné mužstvo, strelil som osem gólov. Skóroval som aj proti Francúzsku. Vtedy sme však boli rozdelení na ´áčko´ a ´béčko´. Nastúpil som za to druhé, čo nebol oficiálny zápas, takže tento gól sa mi do štatistík nepočíta," vraví Hološko.

"Som veľmi šťastný, že som mohol hrať za reprezentáciu. Škoda, že na ME vo Francúzsku, kde Slovensko postúpilo, som sa nedostal. Aj keď to bolo možno mojou vinou. Bol som nominovaný na dvojzápas a vtedy som bol v Austrálii, takže som neprišiel, pretože sme hrali dôležité stretnutie.

Rozhodol som sa zostať a pomôcť klubu, ale tréner (Ján Kozák, pozn.) to pochopil trošku inak. Povedal, že pokiaľ bude tréner, už si za reprezentáciu nezahrám. Bol som však na majstrovstvách sveta v roku 2010 v JAR, čo sú pre mňa krásne spomienky," uzavrel Filip Hološko.





