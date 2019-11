Hokejový obranca Marcel Dugloš má namierené do Kanady, bude hrať za Rouyn-Noranda Huskies

ŽILINA 21. júla (WebNoviny.sk) - Slovenský hokejista Marcel Dlugoš bude v budúcej sezóne hrať za tím Rouyn-Noranda Huskies v zámorskej juniorskej QMJHL. Počas uplynulého ročníka nastupoval za družstvá do 18 i do 20 rokov v rodnej Žiline. Osemnásťročného beka si Huskies vybrali v prvom kole dosiaľ posledného draftu do CHL z celkovej 34. pozície.

Najlepší klub v súťaži

V rovnakom tíme hral v minulej sezóne aj iný slovenský mladík Patrik Hrehorčák. "Podľa mňa je to jeden z najlepších klubov v QMJHL, navyše s vysokými ambíciami. V nasledujúcej sezóne budú chcieť určite zaútočiť na najvyššie pozície. Písal som si aj s Patrikom Hrehorčákom, ktorý tam naposledy pôsobil. Bol veľmi milý. Ponúkol sa, že mi pomôže s adaptáciou v tomto klube. Mal by tam zostať naďalej," uviedol Dlugoš pre hokejportal.net.

Mládežnícky reprezentant SR už bol v kontakte so zástupcami svojho nového klubu. "Volali mi hneď po drafte. Zagratulovali mi a povedali, že sa veľmi tešia na našu budúcu spoluprácu. Písal som si a telefonoval už aj s rodinou, kde by som mal bývať. Dokonca sa mi cez facebook ozval aj jeden z kanadských spoluhráčov, s ktorým sme prehodili pár viet. Všetci sú veľmi milí," vyhlásil. Na pôsobenie v Kanade sa poctivo pripravuje.

Chce byť oporou tímu

"Základy angličtiny som mal zo školy. Ale posledné tri mesiace navštevujem súkromnú lektorku, s ktorou som urobil veľké pokroky. Francúzsky jazyk neovládam. Chcem sa stať oporou tímu. Budem sa snažiť splniť všetko, čo odo mňa budú čakať. Myslím si, že mojimi prednosťami sú korčuľovanie, strela od modrej čiary a tvrdý fyzický štýl hry," prezradil.

Vybrať sa zámorskou cestou nebola pre Dlugoša jediná možnosť, v hre bolo aj pôsobenie v Škandinávii. "Možností bolo viac. Môj agent mi jednoznačne odporúčal Kanadu. Práve pre štýl hokeja, aký preferujem. Súťaže v USA sme nepreberali. Tým smerom som nechcel ísť. Mali sme ponuku aj zo Švédska. Bol to horúci adept, ale nakoniec sme to odmietli. O ruskej MHL sme ani neuvažovali," vyhlásil urastený zadák.

Chce ísť na MS juniorov

Verí, že v Kanade si vybojuje miestenku na budúcoročné majstrovstvá sveta hráčov do 20 rokov. "Bude záležať predovšetkým na mojich výkonoch. Samozrejme urobím všetko preto, aby som si vybojoval pozvánku. No konečné rozhodnutie bude na pánovi trénerovi. Nejaké rozhovori medzi mnou a reprezentáciou už prebehli. Nedá sa povedať, že by ma presviedčali, aby som zostal. Je pravou, že aj pôsobenie v tíme Slovensko 20 bolo jednou z možností, nad ktorou som uvažoval," uzavrel Dlugoš.

