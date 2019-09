Hokejová „dvadsiatka“ uzavrela sezónu Tipsport ligy debaklom, nedočkali sa ani jedného triumfu

PIEŠŤANY 5. decembra (WebNoviny.sk) - Hokejisti Dukly Trenčín zvíťazili v stredajšom zápase 30. kola najvyššej slovenskej súťaže nad tímom HK Orange 20 jednoznačne 5:0. "Vojaci" sa ujali vedenia v 12. min, keď po spolupráci prvého útoku skóroval Marek Hecl. V druhej tretine pridali favorizovaní hostia ďalšie tri presné zásahy a zlomili odpor súpera.

Už na 4:0 zvyšoval Ján Pardavý ml., pre ktorého to bol premiérový gól v tomto ročníku Tipsport ligy. V záverečnom dejstve uzavrel gólový účet zápasu Tibor Varga - presadil sa počas vlastného oslabenia. Vydarené stretnutie má za sebou brankár Marek Šimko, ktorý si druhýkrát udržal čisté konto. Mladíci sa tak pred odchodom na svetový šampionát do 20 rokov v Kanade nedočkali víťazstva ani v jednom z 24 zápasov v najvyššej slovenskej súťaži.

Inkasovali až 128-krát

Hráči HK Orange 20 dosiahli v 24 stretnutiach iba 30 gólov a inkasovali až 128-krát. Vo ôsmich prípadoch vyšli strelecky naprázdno a len v piatich súbojoch prekonali súperových brankárov viac ako dvakrát. Najproduktívnejším hráčom tímu bol útočník Miloš Fafrák, ktorý absolvoval všetky tipsportligové duely s bilanciou 10 gólov a 7 asistencií.

Prehľad vystúpení tímu SR "20" v Tipsport lige: 2018/2019: 24 zápasov - 2 body 2017/2018: 20 zápasov - 14 bodov 2016/2017: 20 zápasov - 6 bodov 2015/2016: 20 zápasov - 8 bodov 2014/2015: 20 zápasov - 7 bodov 2013/2014: 20 zápasov - 19 bodov 2012/2013: 20 zápasov - 6 bodov 2011/2012: 10 zápasov - 2 body 2010/2011: 30 zápasov - 8 bodov 2009/2010: 36 zápasov - 14 bodov 2008/2009: 24 zápasov - 12 bodov 2007/2008: 22 zápasov - 5 bodov

Zo zvyšných 26 hráčov, ktorí nastúpili v poli, sa dostal cez desaťbodovú hranicu jediný - center Andrej Kollár so súčtom 6+5. V bránkovisku sa striedali štyria gólmani, z ktorých mal najviac priestoru Juraj Sklenár. Zasiahol do 15 súbojov s úspešnosťou zákrokov 88,51 %. Okrem neho sa v zápasoch objavili Jakub Kostelný, Juraj Ovečka a Samuel Hlavaj.

Príprava na majstrovstvá sveta v Kanade

Účinkovanie v najvyššej slovenskej hokejovej súťaži bolo pre mladíkov prípravou na majstrovstvá sveta hráčov do 20 rokov, ktoré sa uskutočnia od 26. decembra 2018 do 5. januára 2019 v kanadských mestách Vancouver a Victoria. Okrem toho sa reprezentanti predstavili aj v jedenástich stretnutiach St. Nicolaus I. ligy, kde zaknihovali 13 bodov za štyri víťazstvá v riadnom hracom čase a jednu prehru po predĺžení so skóre 32:38. Poradili si však iba s tímami zo spodnej polovice tabuľky, keď zdolali Spišskú Novú Ves, Trnavu, Prešov a Nové Zámky "B".

Od nedele 9. decembra začne slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov so záverečnou prípravou na MS. V Piešťanoch sa stretne 26 hráčov pôsobiacich v európskych ligách, ktorí budú môcť do 13. decembra zabojovať o miestenku v užšej nominácií. O dva dni neskôr odletí slovenská výprava do Kanady, kde sa k mužstvu pripoja aj viacerí hokejisti účinkujúci v severoamerických ligách.

Pred štartom turnaja absolvuje "dvadsiatka" dva prípravné duely - 19. decembra nastúpi v Nanaime proti Česku a 21. decembra si zmeria sily vo Victorii s domácou Kanadou. Následne ju čakajú šampionátové boje v základnej B-skupine, kde budú jej súpermi rovesníci z USA, Fínska, Švédska a Kazachstanu.

Tipsport liga 2018/2019 - 30. kolo streda HK Orange 20 - HK Dukla Trenčín 0:5 (0:1, 0:3, 0:1) - hralo sa v Piešťanoch Góly: 12. M. Hecl (Sojčík, Radivojevič), 27. Holenda (Sádecký, T. Varga), 31. M. Hecl (Sojčík, Radivojevič), 32. J. Pardavý ml. (Luhový, R. Dlouhý), 43. T. Varga (L. Bohunický) Vylúčení: 3:6 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:1, rozhodovali: Štefik, M. Novák - Gegáň, Krajčík, 242 divákov Zostavy: HK Orange 20: Sklenár (32. Hlavaj) - E. Švec, Dlugoš, Kupec, Boldižár, Nahálka, Brincko, J. Štefanka, Golian - Fafrák, A. Kollár, Giertl - Urbánek, Havrila, Köver - Juščák, Čenka, L. Lunter - Minárik, Sojka, Džugan Trenčín: Šimko - Holenda, Rýgl, Frühauf, Luža, Husár, L. Bohunický, Špankovič, Dúžek - M. Hecl, Sojčík, Radivojevič - Bartovič, Sádecký, T. Varga - J. Pardavý ml., R. Dlouhý, D. Hudec - O. Mikula, J. Švec, Luhový Tabuľka Tipsport ligy 2018/2019 po stredajšom stretnutí 30. kola 1. Zvolen 32 18 4 0 2 2 6 122:69 66 2. Košice 31 20 0 1 2 1 7 108:65 65 3. Banská Bystrica 31 17 1 3 2 2 6 97:67 63 4. Poprad 31 18 3 1 1 0 8 92:66 63 5. Nitra 31 16 2 2 2 0 9 114:74 58 6. Nové Zámky 31 15 2 1 1 1 11 77:68 53 7. Trenčín 31 14 3 0 0 1 13 71:69 49 8. Miškovec 31 12 2 0 3 1 13 86:90 44 9. MAC Budapešť 31 9 2 0 3 2 15 88:105 36 10. Liptovský Mikuláš 32 10 0 2 2 0 18 78:103 36 11. Detva 31 9 1 0 3 1 17 78:104 33 12. Žilina 31 6 3 2 0 1 19 79:112 29 ------------------------------------------------------------------------ HK Orange "20" 24 0 0 0 0 2 22 30:128 2 Pozn.: Popradu po skončení základnej časti súťaže odrátajú 3 body Poznámka: počet zápasov, víťazstvá - 3 body, víťazstvá po predĺžení - 2 body, víťazstvá po samostatných nájazdoch - 2 body, prehry po predĺžení - 1 bod, prehry po samostatných nájazdoch - 1 bod, prehry - 0 bodov, skóre, body.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !