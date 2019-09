Hokejista Fehérváry a huslista Jančík potešili fanúšikov na spoločnej akcii

BRATISLAVA 10. júna (WebNoviny.sk) -

Akcia s názvom "AAA AUTO FANDÍ HVIEZDAM" zožala úspech u malých aj veľkých návštevníkov. Na námestí pred bratislavskou Euroveou bola autogramiáda, fotenie a rozhovory so známymi tvárami, ktoré reprezentujú "Áčka" a Mototechnu. Hviezdami boli úspešný mladý hokejista Martin Fehérváry, talentovaný husľový virtuóz Filip Jančík a od českých susedov k nám zavítali youtuber Tomáš Touha a motocyklista Lukáš Kvapil. Návštevníci sa mohli so všetkými porozprávať, takže sa dozvedeli zaujímavé detaily a vtipné zážitky od každého z nich, či už z prostredia hokeja, hudby, z natáčania youtubových videí alebo z adrenalínového závodu Africa Eco Race. Viacerí sa zaujímali aj o nadupanú Škodu Octavia RS, ktorá momentálne patrí Martinovi Feherévárymu ako tvári značky AAA AUTO. Celé nedeľné popoludnie moderoval obľúbený influencer a moderátor rádia Expres Michal Sabo, ktorý aktuálne tiež využíva Škodu Kodiaq od Áčiek.

Dospelí návštevníci ocenili možnosť testovacích jázd zaujímavých vozidiel, a to konkrétne Cabrio Mini Cooper a Škody Kodiaq, ktoré boli po celý čas k dispozícii. Naviac si na mieste akcie mohli dôkladne popozerať vystavenú novinku - Škodu Scala, ako aj automobil Ford Ranger Black Edition, ktorý sprevádzal motocyklistu Lukáša Kvapila na africkom závode cez Maroko, Mauretániu a Senegal. Pre najmenších návštevníkov bol pripravený bohatý program, ako tvorba balónikových zvieratiek, maľovanie na tvár a rozličné zábavné súťaže o zaujímavé ceny. Výhercovia súťaží, ktoré sa na mieste konali celé popoludnie, sa mohli tešiť napríklad z hokejového dresu slovenskej reprezentácie s podpisom Martina Fehérváryho. Hlavnou výhrou ale bolo auto na víkend podľa vlastného výberu.

"Tešíme sa, že autogramiáda a fotenie so známymi tvárami, ktoré reprezentujú naše značky AAA AUTO a Mototechna, mala úspech. Chceli sme pripraviť lákavý program pre deti aj dospelých, a to sa myslím, podarilo. Pozvanie prijali aj deti z detského domova a verím, že si to spoločne všetci užili," uviedla generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva spoločnosti AURES Holdings, ktorá prevádzkuje medzinárodnú sieť autocentier AAA AUTO, Karolína Topolová.

Čerešničkou na záver je súťaž o vstupenky na vypredaný koncert husľového virtuóza Filipa Jančíka, ktorá bude prebiehať tento týždeň na facebookovom profile Mototechna Slovensko. Ide o strhujúcu hudobnú show na bratislavskom hrade, o ktorú je obrovský záujem. Koncert sa bude konať už túto nedeľu.

Inzercia





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !