Hokej (online): Slovensko – Česko (príprava pred MS v hokeji 2019)

NITRA 27. apríla (WebNoviny.sk) – Slovenskí hokejisti prehrali v sohmbotu s Čeci 0:2 vo svojom siedmom zápase v príprave pred svetovým šampionátom, ktorý sa od 10. do 26. mája hrá v Bratislave a Košiciach.

Oba góly padli v úvodnej tretine, keď sa presadili Martin Zaťovič a David Tomášek. Najlepšími hráčmi duelu v Nitra Aréne boli Ladislav Nagy a brankár Patrik Bartošák.



Slováci v doterajšom priebehu prípravu dosiahli iba dve víťazstvá nad Rakúskom. V ostatných zápasoch ťahali za kratší koniec. Do začiatku MS v hokeji 2019 ešte odohrajú Ramsayho zverenci dve stretnutia – v sobotu 4. mája v Poprade hostia Britov a generálkou bude súboj proti Nórom 7. mája v Michalovciach.



Prvú vážnejšiu šancu zápasu mali domáci Slováci, ale prienik Lantošiho cez českú defenzívu zastavil brankár Bartošák. Zahrmelo na opačnej strane – Zaťovič získal puk na modrej čiare, strelou švihom spoza obrancu pod hornú žŕdku zaskočil Čiliaka a Česi viedli – 0:1. Slovenskí hokejisti potom mali viac z hry, ale trochu ich pribrzdilo vylúčenie Ziga.

V početnej nevýhode sa zverenci trénera Ramsayho ubránili, už v rovnovážnom stave nepochodil Červený, pretože Čiliak výborne zasiahol betónom. Buček potom nevyrovnal zo sľubného brejku. V 18. min si Čiliak poradil s pokusom J. Kolářa, ale na dorážku Tomáška už nemal nárok – 0:2. V závere prvej časti Slováci nevyužili presilovku pri treste pre Hanzla a v úvode druhej pri „dvojke“ pre H. Zohornu.

Pri hre piatich proti piatim to skúšal Lantoši, ale Bartošáka neprekonal ani strelou z uhla a o niekoľko sekúnd neskôr ani spomedzi kruhov.



Skóre sa nezmenilo ani pri vylúčení M. Sukeľa, počas ktorého Čiliak kryl strelu aj dorážku hviezdneho Voráčka. Neskôr po návrate Mareka Ďalogu z trestnej lavice predviedol peknú akciu bez gólovej koncovky kapitán Sekera. Na prelome druhej a tretej tretiny slovenský tím nevyužil ani svoju tretiu presilovku.



Góly nepadli ani pri vylúčeniach Ziga na slovenskej a R. Zohornu na českej strane, aj keď v 47. min previedol v početnej výhode peknú individuálnu akciu Buček, ale puk neskončil za Bartošákom.



V polovici tretej časti nepochodili Svitana s Bucom a D. Bondrom, oba tímy sa potom ubránili pri vylúčeniach H. Zohornu a Pánika. Viac ako dve minúty pred treťou sirénou začali Slováci s hrou bez brankára, ale stav sa už nezmenil.

Hlasy

zdroj: RTVS



Samuel Buček (útočník SR): „Nepremieňali sme šance, málo sme sa tlačili do zakončenia a český brankár predviedol kvalitný výkon. Napriek tomu si myslím, že sme odohrali dobrý zápas s výnimkou prvej tretiny. Mali sme však dať góly a duel mohol byť úplne iný. Dostali sme sa do príležitostí, no chýbala nám chladnokrvnosť a pohotovosť pri ich premieňaní. V presilovkách nie sme až takí zohratí. Jednotlivé presilovkové formácie sa často menia, chýba nám lepšia súhra, čo je aj dôvodom slabej efektivity v početných výhodách. Zápas v rodnej Nitre som si užil, som rád, že som mohol okúsiť tunajšiu atmosféru v najcennejšom drese.“



Andrej Sekera (obranca SR, kapitán): „Bez gólu sa nedá zvíťaziť. Trápime sa v koncovke, ale na to je príprava určená. Myslím si, že v sobotu sme v druhej polovici zápasu hrali celkom dobre, mali sme tlak aj šance, ale nevyužili sme ich. V Nitre sme sa v porovnaní s piatkom viac tlačili do bránky, tiež sme lepšie napádali. Možno to až tak jasne nevyzeralo, ale aj presilovky boli lepšie. V dvoch zápasoch sme dali len jeden gól, takže koncovka ešte nie je ideálna. Do MS máme ešte dva týždne, musíme byť pokojní. Takí musíme byť v príprave či na majstrovstvách, nemôžeme sa nerváčiť.“



Róbert Lantoši (útočník SR): „Málo sa tlačíme do bránky a nemáme tam hráčov na dorážky. Puky z našich hokejok končia na plexiskle alebo to brankár vyráža do rohov. Musíme na tom popracovať. Vždy je nepríjemné, keď dá súper gól hneď na začiatku, potom sa hrá ťažšie. Myslím si, že od druhej tretiny sme sa dostali do zápasu a viac držali puk. Škoda, že sme neskórovali ani raz.“



Marek Čiliak (brankár SR): „V prvej tretine sme nehrali dobre, ako keby sme čakali, čo urobí súper. Dovolím si povedať, že v druhej tretine sme mali lepší pohyb ako Česi. Nedali sme však góly. Musíme sa viac tlačiť do bránky, viac cloniť a byť nepríjemní pred našou aj pred ich bránkou. Dnes sme mali také strely, ktoré ich gólman videl. Chýbala nám dravosť smerom do bránky, ale pohyb sme mali dobrý.“



Craig Ramsay (tréner SR): „Vytvorili sme si počas zápasu množstvo príležitostí a z hľadiska systému hry sme odviedli vynikajúcu prácu. Rovnako sme dobre zvládli aj oslabenia. Na druhej strane, stále sa trápime v koncovke. Potrebujeme viac chodiť za dorážkami a musíme brankárom súpera trochu znepríjemniť úlohu tým, že im budeme zakrývať výhľad. Páči sa mi naša hra, ako chlapci bojujú, no viackrát nám chýbal kúsok, aby sme puk dostali do siete.