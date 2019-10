Hokej (online): Nemecko – Slovensko (príprava pred MS v hokeji 2019)

GARMISCH-PARTENKIRCHEN 13. apríla (WebNoviny.sk) – Slovenská hokejová reprezentácia prehrala v sobotu s domácim Nemeckom 1:3 vo svojom treťom prípravnom zápase pred svetovým šampionátom, ktorý sa od 10. do 26. mája koná v Bratislave a Košiciach.

Domáci rozhodli o svojom triumfe vydarenou prvou tretinou, v ktorej sa presadili Lean Bergmann a Parker Tuomie. V prostrednom dejstve síce v oslabení znížil Lukáš Cingel, ale nemeckí hráči rýchlo odpovedali zásluhou Marcela Noebelsa. Posledná tretina sa niesla v duchu snahy slovenského tímu o korekciu nepriaznivého výsledku, ktorá však nepriniesla želaný efekt.

Zverenci trénera Craiga Ramsayho ešte v príprave pred vrcholom hokejovej sezóne nevyhrali. Vo štvrtok podľahli Nemcom (1:2) a neuspeli ani v úvodnom zápase proti Švédom (0:4). Po súboji v Garmisch-Partenkirchene ešte čaká Slovákov šesť prípravných zápasov.





Hokej – Euro Hockey Challenge





príprava pred MS v hokeji 2019





Nemecko – Slovensko 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)





Garmisch-Partenkirchen





Góly:

13:58 – 1:0 L. Bergmann (L. Pföderl, J. Müller)

15:18 – 2:0 P. Tuomie (M. Michaelis, D. Bokk)

24:21 – 2:1 L. Cingeľ (A. Liška) – gól v oslabení

32:46 – 3:1 M. Noebels (M. Schopper, S. Daschner)





Vylúčenia:

15:41 B. Schopper – 2 min. (nedovolené bránenie)

23:42 M. Feherváry – 2 min. (držanie)

27:23 R. Puliš – 2 min. (podrazenie)

34:34 B. Krupp – 2 min. (podrazenie)

41:14 M. Rosandič – 2 min. (držanie)

54:36 Slovensko – 2 min. (veľa hráčov na ľade)

54:44 D. Bokk – 2 min. (seknutie)





strely na bránu: 19:14, vylúčenia: 3:4 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:1, rozhodcovia: S. Bauer, L. Kohlmüller – J. Klima, D. Tschirner (všetci Nem.)





Zostavy:

Nemecko: Treutle – Daschner, Schopper, Nowak, Müller, Bittner, Krupp, Weber, Wagner – Pföderl, Loibl, Bergmann – Elsner, Noebels, Höfflin – Bokk, Michaelis, Tuomie – Ziegler, Fauser, Kurth

Slovensko: Košarišťan – Čajkovský, Ma. Chovan, Fehérváry, Sersen, Koch, Štajnoch, Rosandič, Grman – Puliš, Sukeľ, Tybor – Nagy, Mi. Chovan, Paulovič – Liška, Cingeľ, Bakoš – Bondra, Buc, Svitana

I. tretina





Domáci hokejisti dopravili puk do slovenskej siete už vo 4. min, ale rozhodcovia nemohli uznať zásah Mirka Höfflina pre hru so zdvihnutou hokejkou. Prvá príležitosť Slovákov prišla v polovici úvodnej tretiny, keď po závare v okolí bránky Niklasa Treutleho zakončoval príklepom Michal Sersen.





Následujúce minúty však patrili nemeckému tímu. V 14. min zostal v predbránkovom priestore nepokrytý Lean Bergmann a puk šikovne usmernil pomedzi betóny Andreja Košarišťana – 1:0. Slovenský gólman inkasoval aj o necelé dve minúty neskôr.





Marc Michaelis obkorčuľoval bránku, našiel voľného Parkera Tuomieho a ten pohotovou strelou zvýšil na 2:0. Do prestávky ešte mohol upraviť nepriaznivé skóre Lukáš Cingel, no jeho pokus z pravého kruhu zneškodnil Treutle.

II. tretina





Úvod druhého dejstva priniesol viacero zákrokov na hranici pravidiel a po jednom z nich putoval na trestnú lavicu Martin Fehérváry.





Paradoxne, práve v oslabení sa Slováci prvýkrát gólovo presadili. V 25. min získal puk útočník Cingel, pripravil si dobrú pozíciu na zakončenie a strelou švihom spoza obrancu prekonal Treutleho – 2:1.





Od tohto momentu však boli aktívnejší Nemci a v 33. min si prinavrátili dvojgólový náskok. Marcel Noebels si našiel miesto pred Košarišťanom a zblízka pohotovo presne vystrelil – 3:1.





Tesne pred druhou sirénou prišli ešte dve veľké príležitosti na zmenu stavu. Najskôr neuspel po prieniku z pravého krídla Matúš Sukeľ a následne sledoval, ako Nemci nezužitkovali prečíslenie dvoch proti jednému.

III. tretina





Slovenskí hokejisti chceli v poslednej tretine zmazať manko dvoch gólov a tomu prispôsobili aj zvýšenú aktivitu v ofenzíve.





V 46. min sa nebezpečne zvrtol pred bránkou Adam Liška, ale zblízka neprepasíroval puk do siete. Onedlho sa ocitli Slováci v prečíslení dvoch proti jednému, zodpovednosť na seba zobral Patrik Svitana a jeho strela bola zblokovaná na ochrannú sieť.





V 51. min Nemci využili nevydarené striedanie súpera a mohli definitívne rozhodnúť. Strela Noebelsa z ľavého kruhu však tesne minula slovenskú bránku. V úplnom závere stretnutia Slováci ešte skúsili hru bez brankára, no takmer dvojminútovú početnú výhodu nepremenili na gól.

Hlasy

zdroj: SZĽH





Lukáš Cingel (útočník SR, autor jediného gólu): „Hlavne začiatok zápasu bol z našej strany zlý. Nemeckí hokejisti nás prekorčuľovali a mali viac z hry. Boli silnejší ´na puku´ a mali veľké šance. Myslím si, že od druhej tretiny sa náš výkon zlepšil, ale oni už mali psychicky navrch, presne kombinovali. Hrali zo zabezpečenej obrany a ťažko sa nám dostávalo do šancí. Škoda situácií za stavu 1:2, keď sme mali príležitosti na vyrovnanie a nevyužili sme ich.“





Andrej Košarišťan (brankár SR): „Pre mňa to bol ťažký zápas. Cítil som to, že som šesť týždňov neodchytal žiadne stretnutie. Postupne som sa však do toho dostával a rovnako celý tím zlepšoval hru. Myslím si, že tretí gól nás zlomil. Ak by sme ho nedostali, verím, že by sme v tretej tretine ešte niečo s výsledkom urobili. Stále je čo zlepšovať, musíme si pozrieť jednotlivé chyby na videu a poučiť sa z nich v nasledujúcich zápasoch. Verím, že na nás nepadá žiadna ‚deka‘ a v ďalších prípravných dueloch dosiahneme lepšie výsledky. Zápasy proti Nemecku boli vyrovnané, rozhodovali v nich detaily a dúfam, že sa to neskôr otočí v náš prospech.“





Miroslav Šatan (generálny manažér slovenskej reprezentácie): „Bol som spokojný možno so štyrmi alebo piatimi hráčmi, ktorí podali výkon, aký by som od nich očakával. Väčšina mužstva však predvádzala lepšie a horšie striedania. V minulom roku sa dostali na šampionát aj hráči, ktorí to možno nečakali a niektorí sú mysľou možno vpredu a už sa tam vidia alebo nevidia. Myslím si však, že ich jedinou šancou, ako sa dostať na MS, je v každom striedaní o miestenku bojovať. Káder posilnia aj hráči z NHL, ale nebude to hneď. Všetci štyria hokejisti, ktorí sú k dispozícii po skončení základnej časti profiligy, sa pripoja k tímu 23. apríla. Situácia Richarda Pánika je stále v riešení, ale malo by to byť hotové na budúci týždeň. Potom sa pripojí k mužstvu. Je pravdepodobné, že v zápasoch proti Rakúsku sa už objaví aj Marián Studenič, ktorý príde v strede ďalšieho týždňa.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !