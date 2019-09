Hokej je v Nitre športom číslo jedna, tvrdí primátor Hattas a klubu schválili dotáciu

„Chcem však zdôrazniť, že samotná vrcholová športová činnosť je jedna vec, no rovnako dôležitá je aj výchova mládeže, zodpovedný prístup klubu k dianiu v meste a jeho prínos do miestnych komunít. Klub chceme ešte výraznejšie zapojiť do života mesta aj mimo jeho športovej činnosti,“ povedal Hattas.