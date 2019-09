Hochschornerovci vyhrali kvalifikáciu v C2 na MS, do finále postúpili aj Skákala a Gewissler

27.9.2019 (Webnoviny.sk) - Súrodenci Pavol a Peter Hochschornerovci ovládli prvú kvalifikáciu v kategórii C2 na majstrovstvách sveta vo vodnom zjazde v španielskom Seu d´Urgell. Trojnásobní olympijskí víťazi vo vodnom slalome zvíťazili výsledným časom 57,78 s a o 45 stotín sekundy zdolali francúzske duo Stéphane Santamaria, Quntin Dazeur.

Reparát nezložili Škantárovci

Ďalšie dve slovenské lode v C2 Juraj Skákala - Matúš Gewissler, resp. Ladislav a Peter Škantárovci sa nevošli do postupovej piatej pozície a mali šancu na opravu v druhej kvalifikačnej jazde.

Reparát zložili iba Skákala s Gewisslerom, ktorí obsadili tretie miesto a rovnako nebudú chýbať medzi desiatimi loďami v sobotňajšom finále Neuspeli bratranci Škantárovci, ktorí z ôsmeho miesta nemali nárok na postup.

Vo finále sa musia bratia koncentrovať

"Jazda nám celkom sadla, bol som prekvapený ako dobre sa nám išlo. Na štarte som necítil silu v rukách, bol som nejaký divný, ale napriek tomu sme dosiahli dobrý čas," uviedol Peter Hochschorner pre RTVS.

"Problémy neboli, aj keď v prvej zákrute sme sa cítili ´rozhádzane´. Mení sa tam voda a takmer nás to tam v hliadkach vynieslo na breh. Teraz sme sa toho vyvarovali. Loď je teraz točivejšia, ale išli sme naplno a na breh nás nevynieslo," skonštatoval Pavol Hochschorner.

Na margo sobotňajšieho finále Peter Hochschorner podotkol: "Nemyslím si, že sme teraz favoriti. Francúzi maj tri silné lode, jednej z nich to určite vyjde. My sa musíme koncentrovať na svoju jazdu a možno nám to potom vyjde na dobrý výsledok."

V piatok popoludní odjazdili kvalifikáciu aj Slovenky v C2 Viktória Scholczová a Katarína Kopúnová. Obsadili štvrté miesto a v sobotňajšom finále nebudú chýbať. Do boja o medaily zasiahne všetkých sedem lodí z kvalifikácie.





