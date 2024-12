Hnutie Sme rodina navrhuje zakázať stávkovanie osobám vylučeným z hrania hazardných hier

31.8.2019 (Webnoviny.sk) - Hnutie Sme rodina navrhuje doplniť pravidlá ochrany hráčov hazardných hier a zakázať stávkovanie tým osobám, ktoré sú evidované v registri fyzických osôb vylúčených z hrania hazardných hier.

Preto poslanci Národnej rady SR Peter Pčolinský, Boris Kollár, Milan Krajniak, Adriana Pčolinská a Peter Štarchoň predkladajú na septembrovú schôdzu návrh novely zákona o hazardných hrách.

Negatívne následky

„Každý štát, ktorého cieľom je úprimná snaha chrániť svojich občanov, má právo regulovať podnikanie v oblasti hazardných hier, k čomu patrí aj regulácia podmienok, za ktorých sa hrania takýchto hier môžu zúčastniť jednotlivci,“ uvádzajú predkladatelia návrhu v dôvodovej správe.

Týmto opatrením sa podľa poslancov parlamentu za Sme rodina obmedzia negatívne, najmä finančné a sociálne, následky hrania týchto hier na ich životy.

„A to eliminovaním účasti na takýchto hrách osobám, ktoré sa nachádzajú v situácii, keď hranie hazardných hier predstavuje ohrozenie ich života, zdravia, základných životných podmienok alebo splácanie ich záväzkov. A tiež ochranou účelu poskytovania dávok v hmotnej núdzi,“ dodáva hnutie Borisa Kollára.

Diery v systéme

Iniciatíva Zastavme hazard pre agentúru SITA reagovala s tým, že už pred zavedením registra vylúčených osôb upozorňovala na diery v systéme.

„Register vylúčených hráčov treba aplikovať na všetky hazardné hry vrátane stávkových hier a lotérií, nakoľko aj pri týchto hrách môžu rodiny v hmotnej núdzi prehrať všetko. Taktiež do neho treba zapísať ľudí bez domova, osoby po osobnom bankrote či hráčov, od ktorých exekútori dlhodobo nevedia vymôcť vysoké pohľadávky,“ uviedol hovorca Iniciatívy Zastavme hazard Peter Beňa.

Podľa jeho slov osobám v zúfalej finančnej situácii treba pomáhať a dať im šancu postaviť sa na nohy. „Hranie hazardných hier často vedie do ešte horšej situácie, a preto by z hrania mali byť vylúčené aj ďalšie skupiny hráčov,“ dodal.

