Hnutie Sme rodina navrhlo koalícii zmenu ústavy, umožniť má referendum o predčasných voľbách

„Tam to majú, myslím, tak, že to referendum môže byť v druhom a treťom roku vládnutia. Nám by takáto predstava vyhovovala a považovali by sme ju za dobrú,“ povedal Krajniak. Dodal, že v rámci koalície zatiaľ v otázke takejto zmeny ústavy dohoda nenastala.