Hnutie Sme rodina chce pre slovenské rodiny štyri istoty, najdôležitejšou sú domáce potraviny za férove ceny (video)

Druhou prioritou je istota strechy nad hlavou. Respektíve zaručené bývanie pre rodiny v prípade, ak sa dostane do problémov. V takom prípade im bude vedieť štát pomôcť napríklad so splácaním hypotéky na určitý čas. „Ide o garanciu, že banka rodine nezobere strechu nad hlavou," uviedol Kollár. Ďalej sú to bezúročne mikropôžičky do 1 000 eur. Ako Kollár priblížil, veľmi veľa ľudí upadlo do exekučných problémov, z ktorých sa nevedia dostať.