Hlina odmietol spoločnú kandidátku KDH a OĽaNO, Matovič chcel zničiť KDH

25.10.2019 (Webnoviny.sk) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) nepôjde do parlamentných volieb 2020 na spoločnej kandidátke s hnutím Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO). Ako uviedol predseda KDH Alojz Hlina na Facebooku, KDH ako tridsaťročná strana sa nemôže spojiť so stranou, ktorá je firmou jej predsedu a má štyroch členov. Hnutie OĽaNO s Kresťanskou úniou ponúkli Kresťanskodemokratickému hnutiu polovicu miest na kandidátke do parlamentných volieb 2020.

Záborská nezakladala stranu poctivo

„Igor Matovič, verný svojmu inštinktu škorpióna využíva každú možnosť, aby zaútočil na KDH. Zajtra máme Radu KDH vo Zvolene. Bývalo dobrou tradíciou starých harcovníkov KDH v deň pred Radou pokúsiť sa cez tlak z vonku vyvolať určitú atmosféru na rokovaní Rady. Igor Matovič 20. septembra tiež presne v deň pred našou Radou KDH zvolal tlačovku, na ktorej nám dával dobré rady a na nej predpovedal, že sa niečo na Rade chystá a podobné konštrukcie. Vtedy to nevyšlo. Dnes majú druhý pokus a je posilnený aj o pani Záborskú. Je mi to ľúto. Dnes zaznela falošná výzva na spájanie," reagoval Hlina.

Na margo strany Kresťanskej únie, ktorej líderka je Anna Záborská, povedal Hlina, že nepôjde na kandidátku ani so stranou, ktorá bola tesne pred eurovoľbami kúpená. „Dnes sú v politickom priestore traja politici, ktorí nezakladali stranu poctivo, ale oklamali demokraciu cez kúpenie inej strany. Sú to páni Kollár a Harabin a pani Záborská. Nech si každý na to urobí svoj názor. Matovič ako najväčší bojovník proti smerákom a korupcii plánuje teraz vyviesť do parlamentu stranu, ktorá má pochybné financovanie," pokračoval.

Matovič má aj spojencov

Ná záver predseda hnutia uviedol, že Igor Matovič chcel zničiť KDH už dávno a dnes má aj spojencov. „Stará garda, ktorá parazitovala na KDH zacítila šancu pomstiť sa za to odstavenie od koryta a dokonca ešte spriada plány, že na ruinách KDH postavia novú stranu, ktorá by im zase dlhé roky slúžila," uzavrel predseda KDH Alojz Hlina.

Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) s Kresťanskou úniou ponúkli Kresťanskodemokratickému hnutiu (KDH) polovicu miest na kandidátke do parlamentných volieb 2020. Na tlačovej besede to uviedli lídri oboch strán Igor Matovič a Anna Záborská. V utorok spoločne oznámili, že na kandidačnej listine OĽaNO do parlamentných volieb bude Kresťanská únia, ktorá dostane 15 miest. Matovič rovnako ponúkol KDH možnosť mať vlastný program. Zároveň bude môcť po voľbách KDH vytvoriť v parlamente vlastný poslanecký klub.

