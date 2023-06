Hlavná časť osláv SNP pre verejnosť nebude, súvisí to aj s vojnou na Ukrajine

28.8.2022 (Webnoviny.sk) - Oficiálny program osláv 78. výročia Slovenského národného povstania (SNP) otvorí 29. augusta 2022 o 11:00 prelet leteckej techniky Ozbrojených síl Slovenskej republiky (SR) a pietny akt kladenia vencov za účasti najvyšších ústavných činiteľov a zástupcov diplomatických zborov.

Dopoludňajšia časť osláv SNP bude len za účasti pozvaných hostí, priamych účastníkov SNP, diplomatov a členov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Ako zdôrazňuje Múzeum SNP , ktoré patrí pod rezort obrany, pre túto časť osláv platia zvýšené bezpečnostné opatrenia, a to najmä v súvislosti s vojnou na Ukrajine .

Zmenené dopravné značenie

V súvislosti s oslavami SNP bude vo vybraných uliciach v Banskej Bystrici čiastočne zmenené dopravné značenie. Dnes od 22:00 do 29. augusta do 15:00 bude na ulici Kapitulská, Cikkerova umiestnené dopravné značenie „zákaz zastavenia“. V pondelok 29. augusta od 6:00 do 15:00 budú uzavreté ulice – Kapitulská, Švantnerova, Cikkerova a Kuzmányho. Z dôvodu uzatvorenia vybraných ulíc bude možné dostať sa na Námestie SNP len cez Švantnerovu a Národnú ulicu.