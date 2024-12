Hlasovanie pod schodmi nie je dôstojné, Stavrovská žiada zjednodušenie prístupu k voľbám pre ľudí na vozíku

29.8.2023 (SITA.sk) - Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská odporúča sériu opatrení, ktoré by zjednodušili prístup k voľbám pre ľudí na vozíku, alebo starších občanov s barlou. Poukazuje na to, že hlasovanie pod schodmi nie je dôstojné a aj ľudia s obmedzenou schopnosťou pohybu majú právo voliť tak, ako ostatní.

Ideálne nie je ani volenie z domu

Voličom, ktorí sami nie sú schopní dostať sa do volebnej miestnosti, väčšinou pomôže člen okrskovej volebnej komisie – príde za ním pod schody alebo pred budovu s prenosnou volebnou schránkou a hlasovacími lístkami.

„Toto riešenie však nepovažujem za dôstojný spôsob vykonania volebného práva ani za zaručenie tajnosti hlasovania,“ zdôrazňuje Stavrovská.

Navyše, voliči často nemajú k dispozícii žiadnu informáciu, ako postupovať, alebo ako si privolať člena okrskovej volebnej komisie. Rovnako nepokladá za ideálne riešenie ani volenie z domu.

Nezažijú atmosféru volieb

„Každý človek má právo zúčastňovať sa na verejnom a spoločenskom živote na rovnakom základe s ostatnými, v tomto prípade zažiť atmosféru volieb a volebných miestností. Ak má byť pre ľudí s obmedzenou schopnosťou pohybu jedinou možnosťou hlasovanie do prenosnej volebnej schránky doma, naplní sa síce ich volebné právo, ale v izolácii a vylúčení,“ skonštatovala komisárka.

Do pozornosti dáva odporúčania, ktoré vzišli z celoslovenského internetového prieskumu architektonickej prístupnosti volebných budov a miestností. Prieskum realizoval Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím vlani na jeseň a zapojilo sa doň 344 respondentov. Vyplynulo z neho, že takmer polovica respondentov volila na prízemiach budov.

Bezbariérovosť aj vhodné dvere

Volebné miestnosti by mali byť podľa Stavrovskej situované na vyššie poschodia iba v prípade existencie bezbariérového prístupu – ideálne výťahu. Ani prízemie však automaticky nezaručuje bezbariérovosť – často ide o zvýšené prízemie, keď aj jeden schod alebo zvýšený prah dverí predstavuje prekážku. Najvhodnejší spôsob odstránenia bariérového vstupu je vybudovanie nájazdovej rampy.

Až v dvoch tretinách prípadov prieskum zaznamenal bariérový vstup do budovy. Pri zohľadňovaní bezbariérovosti treba myslieť aj na spôsob otvárania dverí, aby napríklad človek s barlami alebo odkázaný na invalidný vozík cez ne mohol prejsť bez pomoci. Samozrejmosťou by mali byť aj parkovacie miesta pre vozičkárov.

Pomôcť by mohli dobrovoľníci

Keďže nie je reálne zabezpečiť stopercentne bezbariérové vstupy do všetkých volebných miestností, Stavrovská pridáva ešte jeden návrh zlepšenia. Odporúča, aby okrskové volebné komisie mali určených dobrovoľníkov z radov študentov stredných škôl alebo vyšších ročníkov základných škôl, ktorí by boli k dispozícii osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu.

„Títo by informovali prichádzajúceho voliča o tom, kde sa nachádza jeho volebná miestnosť a sprostredkovali by informáciu o tom, že pred budovou je volič, ktorý sa nemá možnosť dostať k výkonu volebného práva a čaká na príchod okrskovej volebnej komisie,“ navrhuje komisárka.

Vtáčia hodinka odštartuje druhý januárový víkend, podľa ornitológov sa do sčítania môže zapojiť každý

Vtáčia hodinka štartuje 10. januára, do sčítania vtáctva sa môže zapojiť každý. Informovala o tom Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS)/BirdLife Slovensko, ktorá verejnosť pozýva na druhý ročník Vtáčej hodinky. Od 10. do 12. januára 2025 sa tak verejnosť môže zapojiť do sčítania vtáctva na zimných kŕmidlách a prispieť tak k vedeckému výskumu aj bez predchádzajúcej skúsenosti.

Zaznamenali prítomnosť vzácnych druhov

Ako spoločnosť vysvetlila, Vtáčia hodinka je program občianskej vedy, ktorý sleduje, aké druhy vtákov prilietajú k ľuďom na kŕmidlá počas zimy. Údaje získané z tohto projektu pomáhajú ornitológom lepšie pochopiť správanie a výskyt vtákov na Slovensku. V minulom ročníku zaznamenali prítomnosť vzácnych chochláčov severských, aj papagája.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne vysvetľuje, ako sa do Vtáčej hodinky zapojiť. Stačí si v priebehu víkendu od 10. do 12. januára vybrať hodinu, počas ktorej budia ľudia sledovať svoje kŕmidlo a zaznamenávať, aké druhy vtákov prilietajú a koľko jedincov z každého druhu priletelo naraz. Výsledky sa zapisujú do online formulára na webovej stránke vtaciahodinka.sk.

„S príchodom zimy je pre vtáky čoraz ťažšie nájsť v prírode potravu. Koniec koncov to je práve dôvod, prečo na jeseň migrujúce druhy z nášho územia odlietajú na juh. Tie, čo tu zostanú, to nemajú ľahké. Hmyz ako dôležitá zložka potravy je úplne nedostupný, so semenami je to tiež ťažšie,“ vysvetlila spoločnosť.

Prikrmovanie vie naozaj pomôcť

Koordinátorka Vtáčej hodinky Zuzana Paulo Lackovičová doplnila, že dni sa skracujú a ich svetelná časť, počas ktorej vtáky hľadajú potravu, je tak oveľa kratšia v porovnaní s letným obdobím.

„Musia si preto vytvárať väčšie tukové zásoby. Prikrmovanie ľuďmi nie je pre vtáky na prežitie nutnosťou, no v miestach, kde chýba prirodzená potrava, ako napríklad v zastavaných územiach miest a obcí môže naozaj miestnym populáciám vtákov pomôcť. Okrem toho je prikrmovanie nápomocné najmä počas dní s mrazmi, poľadovicou či vysokou snehovou pokrývkou, keď sa potrava skrýva pod snehom a ľadom,“ doplnila Lackovičová. Odmenou za pomoc operencom je podľa nej radosť z ich pozorovania.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne zdôrazňuje, že zimné prikrmovanie vtákov má zmysel, ak sa robí správne. Je nielen zdrojom potravy, ale aj dôležitých informácií.

Najpočetnejšími sú sýkorky a vrabce

„Sledovanie vtákov na kŕmidlách nám môže priniesť dôležité údaje o tom, aké druhy prilietajú k ľudským kŕmidlám, a čo ich správanie a výskyt ovplyvňuje. Môže nám pomôcť odhaliť prítomnosť zimných návštevníkov zo severu alebo naopak druhy, pre ktoré nie je bežné, že na zimu u nás zostávajú,“ uviedla Lackovičová s tým, že takéto údaje získava SOS/BirdLife Slovensko práve pomocou programu Vtáčia hodinka. Koordinátorka ďalej priblížila, že medzi najpočetnejšie druhy patrili v januári 2024 sýkorka veľká, vrabec domový a vrabec poľný.

„Ešte dôležitejšie je však porovnávanie medziročných rozdielov a následne zisťovanie trendov. Preto aj túto zimu pozývame ľudí, aby sčítavali s nami. Vtáčia hodinka funguje na princípe občianskej vedy, a preto čím viac údajov z rôznych lokalít získame, tým lepšie budeme vedieť zhodnotiť zmeny v správaní a zložení vtákov naprieč rokmi,“ dodala Lackovičová.

Spoločnosť súčasne informovala, že ľudia, ktorí sa zapoja do sčítania, majú možnosť vyhrať aj tematické ceny.