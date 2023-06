Hlas-SD chce v ústave zabrániť, aby si ďalšie vlády nevytvorili precedens z Hegerovej vlády (video)

„Ak s tým nepríde niekto iný, my sme pripravení nachystať taký pozmeňovací návrh, ktorý bude stanovovať pevnú lehotu, do ktorej po vyslovení nedôvery vláde musí byť vykreovaná nová vládna väčšina, ktorá sa môže oprieť o výsledky pôvodných volieb. A ak nie, tak do xy dní musí byť rozhodnuté o vypísaní predčasných volieb, ktoré sa musia konať následne do tých 110 – 120 dní,“ uviedol Pellegrini.