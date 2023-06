Hlas-SD by vo voľbách predbehol OĽaNO aj SaS, strana Za ľudí by sa zas do parlamentu ani nedostala

29.4.2021 (Webnoviny.sk) - Parlamentné voľby by koncom apríla vyhrala strana Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) so ziskom 24,4 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Polis Slovakia, ktorý pre televíziu Joj uskutočnila od 24. do 28. apríla.

Agentúra vykonala prieskum telefonickou formou na vzorke 1 091 respondentov starších ako 18 rokov v rámci celého Slovenska. Respondenti odpovedali na otázku „Keby boli parlamentné voľby tento víkend, ktorú stranu, hnutie, alebo koalíciu by ste volili?”

Na druhom mieste sa podľa prieskumu umiestnilo hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) so ziskom 11,8 percenta. Nasledovala by strana Sloboda a Solidarita (SaS), ktorej by svoj hlas odovzdalo 11,5 percenta voličov.

Na ďalších miestach sa umiestnili Smer - sociálna demokracia (10,8 percenta), Sme rodina (7,6 percenta), Aliancia (5,8 percenta) a Progresívne Slovensko (5,1 percenta). Súčasná koaličná strana Za ľudí by so ziskom 4,7 percenta skončila mimo Národnej rady SR (NR SR).

Podľa výsledkov prieskumu by víťazný Hlas-SD v parlamente získal 48 kresiel, OĽaNO 23, SaS 22 a Smer-SD 21. Hnutiu Sme rodina by patrilo 15 mandátov, Aliancii 11 a Progresívnemu Slovensku 10.

Politický subjekt Preferencie v % Mandáty v NR SR Hlas-SD 24,4 48 OĽaNO+NOVA+KÚ+Zmena zdola 11,8 23 SaS 11,5 22 Smer-SD 10,8 21 Sme rodina 7,6 15 Aliancia 5,8 11 Progresívne Slovensko 5,1 10 Za ľudí 4,7 KDH 4,5 Republika 3,3 Dobrá voľba 3,2 Kotlebovci - ĽSNS 3 SNS 2,8 Spolu - občianska demokracia 1,5

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Pondelok 19. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Mali ste straty? Dnes získate náhradu. Nesmiete odmietať ani zdanlivo malé zisky. Pokúsite sa stabilizovať nejaký citový vzťah, ale bez väčších úspechov.

Býk 21.4. - 21.5.

Máte výbornú možnosť presadiť sa. Aj v problematických otázkach viete presne, čo chcete. Vaša láska vám umožní načerpať nové sily.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek nadšeniu by ste mali na chvíľu zabrzdiť. Nič mimoriadne vám neujde a zmeníte riziko prípadného konfliktu. Chvíľu nechajte veci bežať bez vašej účasti.

Rak 22.6. - 22.7.

Nemali by ste všetko robiť osamotene a niesť všetku zodpovednosť na svojich pleciach. Dnes pochopíte, prečo. Vždy je dobré mať pri sebe niekoho, kto vás podrží.





Všetky Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?