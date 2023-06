Hlas a Smer vzdali snahy o vyhlásenie referenda za predčasné voľby. Strany veria, že koalícia sa rozpadne aj sama

21.5.2022 (Webnoviny.sk) - Opozičné strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) a Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) zrejme znovu nebudú zbierať podpisy za referendum o predčasných voľbách.

Problémom môžu byť termíny a blížiace sa riadne parlamentné voľby, ale aj obava, že by prezidentka Zuzana Čaputová nemusela referendum vypísať.

Téma referenda bola "zabitá"

Navyše, opozícia pripúšťa, že koalícia by sa mohla sama rozpadnúť. Vyplýva to z vyjadrení poslanca a generálneho manažéra Hlasu-SD Matúša Šutaja Eštoka a podpredsedu poslaneckého klubu Smeru-SD Dušana Jarjabka pre agentúru SITA.

Poslanec Šutaj Eštok povedal, že téma referenda bola v parlamente „zabitá“, pretože sa nepodarilo zmeniť ústavu tak, aby bolo referendum o predčasných voľbách v súlade s ústavou.

Aj keby sa Hlas-SD pustil do zbierania podpisov, podľa poslanca časovo by možno referendum vychádzalo iba pár mesiacov pred regulárnym termínom volieb.

„Najprv by sa muselo konať referendum, či občania súhlasia so zmenou ústavy. V druhom kroku by sa mohlo konať samotné referendum, či súhlasia s tým, aby sa skrátil volebný mandát tejto vlády. Takže je to pomerne komplikované. K tejto téme sme veľmi nediskutovali aj v súvislosti s vojnovým konfliktom, ktorý sa začal začiatkom roka, a kedy sa pôvodná aktivita celej opozície s referendom pozastavila. Dnes je otázne, či má zmysel do toho ísť,“ vysvetlil Šutaj Eštok.





Dodal, že Hlas-SD by podporil každú aktivitu smerujúcu ku skončeniu súčasnej vlády, ale „treba byť aj realista“. „Budeme musieť iba dúfať, že sa pohádajú tak, že skončia čo najskôr, aj keď si osobne myslím, že sa to nestane,“ uzavrel.

Koaliční partneri sa navzájom vydierajú

Poslanec Jarjabek povedal, že má pocit, ako keby sa začalo vsádzať na súčasné dianie a vládna koalícia sa mala sama rozpadnúť.

„Myslím si, že k tomu nepríde, lebo oni sú vydierateľní a sami seba vydierajú,“ mienil. Koalícia sa môže podľa neho rozpadnúť, ale až keď bude silné Progresívne Slovensko, lebo sa ráta s tým, že „všetci tí, ktorí volili Matoviča, prejdú do Progresívneho Slovenska“.





Jarjabek hovorí, že v strane pochopili, prečo prezidentka 600-tisíc podpisov za referendum o predčasných voľbách „hodila do koša“. Keby tak neurobila, nedospelo by sa podľa poslanca k súčasnej situácii, lebo nikto sa nevie postaviť k sankciám proti Rusku ako súčasná vláda.





„My by sme išli maďarským modelom. Preto nemohlo byť referendom. Obávam sa, že prezidentka by znova zopakovala svoj postoj k referendu,“ povedal Jarjabek s tým, že preto vidí referendum v nedohľadne.

K zmene ústavy nedošlo

Opozícia vlani vyzbierala takmer 600-tisíc podpisov za referendum o predčasných voľbách. Ústavný súd po tom, čo sa naň obránila prezidentka Čaputová, rozhodol, že referendová otázka o predčasných voľbách nie je v súlade s ústavou.





Následne hlava štátu oznámila, že referendum o skrátení volebného obdobia vyhlási, ak parlament v tejto veci zmení ústavu a požiada o jeho vyhlásenie.

Tento rok v januári predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) zvolal okrúhly stôl strán k téme referenda o skrátení volebného obdobia. Z koalície sa na ňom však zúčastnil len on.





V polovici februára tohto roka poslanec Sme rodina Miloš Svrček navrhol zmeniť ústavu tak, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie parlamentu ústavným zákonom alebo referendom. Jeho legislatívnu iniciatívu však parlament neschválil.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Hlas-SD a Progresívne Slovensko vylúčili spoluprácu s extrémistickými stranami

18.6.2023 (SITA.sk) - Republika sa sama rozhodla, že nemôže byť prirodzeným partnerom pre Hlas. V diskusnej relácii V politike televízie Ta3 to uviedol predseda strany Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini.

Geopolitická orientácia Slovenska

S takýmito stranami podľa neho jeho strana nebude spolupracovať a ani so stranami, ktoré sa usilujú takéto strany legitimizovať a spolupracovať s nimi.

Pellegrini pripomenul, že jednou s podmienok Hlasu na spoluprácu je i nespochybňovanie geopolitickej orientácie Slovenska.

Extrémistické strany

V tomto kontexte poukázal na postoje hnutia Republika v súvislosti so slovenským členstvom v euroatlantických štruktúrach.

Hnutie Progresívne Slovensko (PS) podľa svojho predsedu Michala Šimečku odmieta akúkoľvek spoluprácu s extrémistickými stranami.