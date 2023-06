Hlas a nezaradení poslanci sa pridávajú k Smeru, podporia odvolanie ministerky Kolíkovej (video)

6.5.2021 (Webnoviny.sk) - Nezaradení poslanci Národnej rady SR (NR SR) a členovia strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) podporia v parlamente odvolanie Márie Kolíkovej (Za ľudí) z funkcie ministerky spravodlivosti.

Na štvrtkovej tlačovej konferencii to povedal podpredseda Hlasu-SD Richard Raši.

Mimoriadna schôdza NR SR k odvolávaniu Kolíkovej, ktorú iniciovala opozičná strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD), sa bude konať v pondelok 10. mája so začiatkom o 10:00.

Ministerka Kolíková bude v parlamente čeliť odvolávaniu, zvolanie mimoriadnej schôdze inicioval Smer-SD

Strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) podala v Národnej rade SR návrh na vyslovenie nedôvery ministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej (Za ľudí).

Mária Kolíková a jej rodina podľa Smeru-SD „okráda ľudí a vyciciava štát“.





Fico poukázal na to, že spoločnosť Elektronika, ktorej predsedom predstavenstva je brat ministerky Kolíkovej, a v ktorej bola členkou predstavenstva aj ona v roku 2016, uzavrela v roku 2020 s Rozhlasom a televíziou Slovenska (RTVS) zmluvy za 1,5 milióna eur.

Musí dôverovať Opettovi

Mária Kolíková odišla z predstavenstva firmy, keď sa stala štátnou tajomníčkou na ministerstve spravodlivosti v roku 2016. Vo firme po nej nastúpil Lukáš Opett.





„Musí mu veľmi dôverovať, lebo Opett je konateľom aj spoločnosti Kolíková & Partners od 27. apríla 2016. Opäť dátum, keď odchádza za štátnu tajomníčku,“ pokračoval Fico s tým, že firma Elektronika uzatvára zmluvy s RTVS aj s Divadlom Nová scéna, teda so štátnymi inštitúciami.

Spoločnosť uzavrela 12 zmlúv

„Firma, na ktorú má vplyv. Neviem, či je tam akcionárka, ale minimálne cez Opetta je tam,“ dodal Fico. Spoločnosť uzavrela s RTVS a Divadlom Nová scéna v roku 2020 spolu 12 zmlúv.





Strana Smer-SD 20. apríla na tlačovej besede informovala o tom, že konateľka firmy, ktorej spoločníčkou je údajne aj ministerka spravodlivosti Mária Kolíková, bola v januári 2020 odsúdená za spreneveru.

Po otcovi prevzal firmu Kolíkovej brat

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková potvrdila, že spoločnosť Elektronika je firma jej otca, ktorý sa venoval televíznemu prostrediu.





„Následne po jeho úmrtí prevzal spoločnosť môj brat, ktorý v tejto rodinnej firme úspešne pokračuje a má v tom môj obdiv,“ uviedla Kolíková v stanovisku, ktoré agentúre SITA poskytol Peter Bubla z tlačového oddelenia Ministerstvo spravodlivosti SR.

„Pokiaľ ide o predmet podnikania spoločnosti, všeobecne viem, že ide o realizáciu zákaziek pre televízne štúdiá, kde len nákup samotných zariadení, ktoré sú potrebné pre plnenie predmetu zákazky, predstavuje vysoké hodnoty. Bavíme sa o prenosových vozoch, vybavení televíznych štúdií, špeciálnom hardvéri, kamerách a podobne,“ vysvetlila Kolíková.

Ficovi neplánuje ustúpiť

Ministerka zároveň skonštatovala, že je dôležité sledovať pri verejne činnej osobe konflikt záujmov. Súčasne však podľa šéfky rezortu spravodlivosti treba mať na mysli, že by sa verejnosti nemalo podsúvať presvedčenie, že blízke osoby verejne činných osôb nemôžu byť úspešné, alebo že nemôžu pôsobiť v obchodných vzťahoch so štátom.

Richterová sa bojí o život. Kollár priznal, že ju vyfackal, ale má výhovorku (video)

21.6.2023 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady SR a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár vidí za trestným oznámením jeho bývalej partnerky Barbory Richterovej cielenú antikampaň proti hnutiu Sme rodina.

Uviedol to v utorok na tlačovej besede v presscentre NR SR. Richterová poslala list všetkým 150 poslancom parlamentu, v ktorom píše, že podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, pretože sa bojí o život, keďže ju sleduje nejaké auto.

Ide o politický boj?

Uviedla niekoľko štátnych poznávacích značiek s tým, že sa domnieva, že to je Slovenská informačná služba. Predseda parlamentu rezolútne odmietol, že by dal Richterovú sledovať.

„Ide len o politický boj ľudí, ktorí sú v pozadí nej a cez tento náš konflikt nás chcú zničiť. Pozrite sa, kto ju financuje, kto jej kúpil mercedes,“ vyhlásil Kollár. Na novinársku otázku, či je týmto človekom Zoroslav Kollár, odpovedal, že „je to dosť možné“.

Priznal, že Richterovú vyfackal

Matka Kollárových dvoch detí zároveň v liste poslancom opisuje incident z roku 2012, pri ktorom ju podľa jej slov Boris Kollár zbil do bezvedomia. K hádke medzi nimi došlo v Kollárovom dome v Miami na Floride v prítomnosti futbalistu Roberta Vitteka a jeho vtedajšej manželky Patrície Vittekovej.





Kollár priznal, že Richterovú vyfackal, čo bol podľa neho skrat po tom, ako hodila „cez celú obývačku“ ich syna Artura, ktorý bol v tom čase batoľa.





„Od taburetky sa odrazil do steny. Keby tam tá taburetka nebola, tak ho zabije,“ povedal Boris Kollár na tlačovej besede. Dodal, že najprv ratovali dieťa a keď videli, že žije, tak mal podľa svojich slov „zatemnenie“ a dal jej pár faciek.

Žiadne lekárske ošetrenie vraj nepotrebovala. Dodal, že to nikdy neurobil žiadnej žene, dnes sa za to hanbí, no zároveň nevie garantovať, že by to nespravil znova, ak by sa takáto situácia zopakovala. Na tlačovej besede vystúpila aj Patrícia Vitteková, ktorá Kollárovu verziu potvrdila.

Kollárove tvrdenia odmietla

Ako Kollár povedal, Richterová sa o ňom dlhodobo nelichotivo vyjadruje v statusoch na sociálnej sieti, pričom do toho zaťahuje aj hnutie Sme rodina.





„Zakaždým sa obráti na našich voličov, dehonestuje našu stranu. Ja sa pýtam, či je to boj o výšku výživného, keď dostáva na dve deti 3 000 eur, alebo očierňovanie a kampaň voči mne a hnutiu Sme rodina,“ skonštatoval.





„Nie som súčasťou žiadne politickej antikampane voči strane Sme rodina. Boris Kollár klame a veľmi ma mrzí, že k tomu klamstvu presvedčil aj Patríciu Vittekovú,“ vyhlásila.

Zoroslav Kollár s tým podľa jej vyjadrenia nemá nič spoločné. Zároveň odmietla tvrdenia, že syna hodila päť metrov, vraj ho iba nasilu vložila Kollárovi do rúk.