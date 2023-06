Hladné potkany vyhnala karanténa do ulíc a objavili sa aj v častiach, kde predtým neboli

9.4.2020 (Webnoviny.sk) - Zatvorenie reštaurácií a domáca karanténa obyvateľov miest v čase šírenia koronavírusu spôsobili, že v uliciach je vidieť viac potkanov.

"Keď máte kolóniu potkanov žijúcich v jednej oblasti a závislú od odpadkov turistov - či už je to Washington alebo New York, a tie zrazu zmiznú, jednoducho nevedia, čo majú robiť," povedal špecialista na hlodavce Robert Corrigan. Väčší výskyt potkanov v uliciach už zaznamenali aj vo Francúzskej štvrti v New Orleans, ktorá býva za bežných okolností plná turistov.

Majstri v prispôsobení sa

Potkany sa museli prispôsobiť po tom, ako odpadky, od ktorých sú závislé, zmizli z ulíc. Corrigan, ktorý má kanceláriu v newyorskej časti Lower Manhattan, uviedol, že jeho priatelia z mesta mu povedali, že videli potkany tam, kde predtým neboli. Iní zas nespozorovali žiadnu zmenu v správaní týchto zvierat, ktoré sa živia aj odpadkami z domácností, nie len z reštaurácií.

Hladné potkany "môžu prejsť aj dosť veľkú vzdialenosť a skončiť v oblastiach, kde sa predtým nevyskytovali," povedal Corrigan pre BBC.

"Sú to obávané cicavce, ktoré vďaka veľmi dobrému čuchu vedia nájsť potravu a ich silné zuby ľahko prekonajú prekážky ako dvere, plasty či tkaniny," objasnil a dodal, že sa vyskytujú všade na svete, keďže sú "majstrami v prispôsobení sa".

Najlepšou prevenciou je hygiena

Odborník radí, že "hygiena je najlepšia prevencia proti škodcom". Keď nebudú mať čo žrať, uchýlia sa ku kanibalizmu. "Skonzumujú každý kúsok mäsa svojej obete," dodal Corrigan.

Môžu tiež spôsobiť škody v domácnostiach, napríklad aj požiar. "Ak ich nebudeme regulovať s pomocou účinných nástrojov, môžu skončiť vo vašom dome, spálni, či pri deťoch alebo aj v domove pre seniorov či nemocnici," vyhlásil. Môžu tiež šíriť rôzne ochorenia, i keď zatiaľ nepotvrdili, že by medzi ne mohol patriť aj COVID-19.

