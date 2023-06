HKM Zvolen prišiel o Huntebrinkera, produktívny legionár prekvapujúco ukončil kariéru

19.6.2023 (SITA.sk) - Úradujúci slovenský hokejový vicemajster HKM Zvolen sa v sezóne 2023/2024 nemôže spoľahnúť na amerického centra Michaela Huntebrinkera.

Tridsaťročný útočník síce mal pokračovať pod Pustým hradom aj v nasledujúcom ročníku, situácia sa však zmenila a ďalšie hokejové zápasy už nepridá - na Slovensku ani nikde inde.

„Dostal som pracovnú ponuku, ktorá sa už možno nezopakuje a vzhľadom na môj vek som sa ju rozhodol akceptovať a rozlúčiť sa s hokejom," uviedol Huntebrinker v rozhovore pre oficiálny web HKM Zvolen a pokračoval: „Vo Zvolene som sa cítil dobre, páčilo sa mi prostredie, vytvorené podmienky aj fungovanie organizácie HKM. Tešil som sa na novú sezónu, ale musím myslieť aj na budúcnosť. HKM Zvolen bude teda klubom, za ktorý som odohral svoj posledný zápas."

V sezóne 2022/2023 odohral Američan za HKM spolu 50 zápasov základnej časti s bilanciou 13 gólov a 37 asistencií, v play-off pridal 17 štartov a 7 bodov (3+4). Do Zvolena prišiel po roku v rakúskom Innsbrucku a krátkej zastávke vo Švajčiarsku, pred letom 2021 hral iba v zámorí v ECHL a krátko aj v AHL.

Pod Pustým hradom sa musia vyrovnať s odchodom produktívneho legionára.

„Michael naplnil naše predstavy, boli sme s jeho službami spokojní. Preto sme sa s ním dohodli už v priebehu minulej sezóny na pokračovaní spolupráce a mali sme tým vyriešený post prvého či druhého centra. Spoliehali sme sa na jeho prínos mužstvu. Mike je rozumný muž a myslel aj na budúcnosť svojej rodiny po skončení kariéry. Prišlo to však z nášho pohľadu príliš skoro. Nezostáva nám ale nič, len rešpektovať jeho rozhodnutie a popriať mu veľa úspechov v civilnom živote. Samozrejme sme okamžite museli zareagovať, náhrada za Hunterbrinkera je už v riešení a bude predstavená hneď po podpise zmluvy," uviedol generálny manažér zvolenského klubu Ladislav Čierny.

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

Among the missing Titanic exploration submarine crew is billionaire Hamish Harding

Who flew to space on a Blue Origin rocket this time last year pic.twitter.com/ZtadprJYtz