HK Poprad ukončil spoluprácu s Karlssonom, Bjalončíka uvoľnil na hosťovanie do Nice

POPRAD 17. októbra (WebNoviny.sk) - Káder tipsportligového hokejového klubu HK Poprad opúšťajú švédsky obranca Simon Karlsson a útočník Peter Bjalončík. Informuje o tom oficiálny web "kamzíkov". Kým so Švédom vedenie klubu ukončilo spoluprácu, Slováka uvoľnilo na hosťovanie do francúzskeho Nice.

"Od Simona Karlssona sme mali väčšie očakávania. Dúfali sme, že to bude hráč s väčším prínosom pre mužstvo. Rátali sme s ním v prvých dvoch obranných dvojiciach, ale tam sa nezmestil, tak sme sa spoločne dohodli na ukončení kontraktu,“ prezradil riaditeľ HK Poprad Ľudovít Jurinyi a doplnil: "Peter Bjalončík by v Nice mal dostať viac priestoru ako v Poprade. Chceme, aby sa vyhral, má na to potenciál . Francúzska liga má kvalitu, na hosťovaní je tam aj Matej Paločko. Teraz, keď sa nám tam dvaja hráči vyhrajú, tak to bude prospešné pre obe strany. Myslím si, že francúzska seniorská liga im dá viac, ako keby mali hrať juniorské zápasy. Chceme, aby tam nabrali skúsenosti a určite ich budúci rok chceme stiahnuť domov. Je už len na nich, ako sa k tejto výzve postavia."

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !