Historický úspech nášho vína. Rizling rýnsky zo Svätého Jura ide do 3*Michelinskej reštaurácie

4.12.2019 (Webnoviny.sk) - Mudec sa pýši tromi michelinskými hviezdami (samotný Enrico Bartolini má až osem týchto ocenení) a sídli v múzeu kultúry MUDEC v Miláne. Slovenský rizling ponúkne na vínnej karte od februára 2020 a víno bude súčasťou wineparingu a niektorých degustačných menu. Žiadne iné slovenské víno sa v reštaurácii s takýmto kreditom ešte nikdy nepredávalo. VJR Rizling rýnsky 2017 nesie rukopis hlavného technológa ViaJur Michala Rigana.

"Toto je sen každého vinára a my ho teraz prežívame. Vedeli sme, že náš Rizling rýnsky z roku 2017 je výnimočné víno, ale toto je naozaj obrovská pocta. Enrico Bartolini je svetová kuchárska hviezda. Do svojej reštaurácie si vyberá len to najkvalitnejšie," povedal Michal Rigan a dodal, že táto unikátna spolupráca vznikla počas návštevy Enrica Bartoliniho na Slovensku.

Hviezdny taliansky šéfkuchár podával v tatranskom Hoteli Lomnica svoje preslávené degustačné menu (podáva sa už 10 rokov). Párovanie vín ku jednotlivým chodom mali na starosti markíz Francesco Mazzei z toskánskeho vinárstva Mazzei a práve Michal Rigan z vinárstva ViaJur. Ku každému chodu tak boli podávané dve vína - talianske a slovenské. A práve tu sám Enrico Bartolini po prvý krát ochutnal VJR Rizling rýnsky 2017 z vinárstva ViaJur zo Svätého Jura pri Bratislave.

Neskôr ho rovnako tak vysoko ocenil aj hlavný someliér Ristorante Mudec Sebastian Ferrara, ktorý okrem iného povedal: "Naozaj dobré. Extrémne dobré! Krásne aromatikum. Ide o skutočne veľmi elegantné víno. Bravo".





Hviezdny taliansky šéfkuchár Enrico Bartolini prevádzkuje celkovo 5 reštaurácií a o Rizlingu rýnskom 2017 uvažujú aj v ďalšej jeho michelinskej prevádzke - Trattoria Enrico Bartolini*, ktorá sa nachádza v Toskánsku, v zážitkovom rezorte L´Andana. Jej hlavný someliér Davide Macaluso dokonca osobne navštívil vinárstvo ViaJur v Kaštieli Pálffy vo Svätom Jure. "Našiel som tu nečakané veci - napríklad podpivničený tunel a ochutnali sme mimoriadne zaujímavé miestne vína - najmä Muller a Rizling," povedal Davide Macaluso.





Prienik slovenských vín do sveta špičkovej talianskej gastronómie je určite úspechom celého slovenského vinárstva. Vo ViaJur, ktoré nadväzuje na vinársku tradíciu Malých Karpát siahajúcu do 15. storočia, sú na tento úspech veľmi hrdí. A veria aj svojím červeným vínam - práve v roku 2020 totiž uvádzajú na trh Frankovku modrú a Dunaj. Obidve vína sú z ich šťastného ročníka 2017.





"Michelinský" Rizling Rýnsky 2017 si môžu dopriať aj Slováci. Momentálne je v ponuke Reštaurácie s vinotékou SELAVÍ v Bratislave, v tatranskom Hoteli Lomnica a aj v jeho hotelovej vinotéke SELAVÍ.

Inzercia

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

O Vysoké Tatry je veľký záujem. Hotely sú obsadené aj na Vianoce, aj na Nový rok

21.12.2024 (SITA.sk) - Obsadenosť hotelov vo Vysokých Tatrách stále rastie, hotelieri hlásia pozitívne správy o obsadzovaní kapacít aj na Vianoce či Nový rok. Na sviatočné dni sú v niektorých hoteloch už posledné voľné izby.

Informovala o tom výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Vysoké Tatry Lucia Blašková. Rovnako rastie záujem aj o jarné prázdniny.

Zvýšená návštevnosť z Poľska

„Hotely sú pomerne dobre obsadené, veľká časť na viac ako 50 percent. Na Silvestra sa dajú zohnať iba posledné voľné izby,“ zhodnotila. V rámci národností pôjde o štandardnú skladbu. Medzi návštevníkmi dominujú Slováci, Poliaci, Česi a Maďari.

„Očakávame, aj vzhľadom na viaceré aktivity, ktoré sme realizovali a realizujeme, nárast turistov z Rumunska a Veľkej Británie,“ skonštatovala výkonná riaditeľka miestnej OOCR. Zvýšenú návštevnosť z Poľska by mala podľa nej podporiť aj téma Tatranského ľadového domu.

Ten dostal v tomto roku podobu Wawelskej katedrály a Kostola sv. Vojtecha v poľskom Krakove. Venovaný je budúcoročnému 30. výročiu druhej návštevy Jána Pavla II. na Slovensku, počas ktorej zavítal aj priamo do Vysokých Tatier.

Profesionálne upravené trate

Okrem toho tam od januára pripravujú k tomuto výročiu rôzne sprievodné podujatia a materiály. V Tatrách sa už rozbehla aj lyžiarska sezóna, od 6. decembra sa lyžuje na Štrbskom Plese a od 14. decembra v Tatranskej Lomnici. Na svoje si prídu tiež milovníci bežkovania, ktorí môžu využiť viac ako 72 kilometrov profesionálne upravených tratí.

Tatry ponúkajú aj mnoho príležitostí na pešiu turistiku nielen v lete, ale aj v zime. Okrem Chaty pod Rysmi môžu turisti navštíviť dvanásť tatranských vysokohorských chát. Novinkou medzi podujatiami sú Vianočné trhy na Hrebienku. Konajú sa každú sobotu a nedeľu počas adventu a následne od 26. decembra do 6. januára.