Hirscher v Záhrebe zvíťazil už piatykrát, Žampa urobil chybu a nepostúpil do druhého kola

ZÁHREB 6. januára (WebNoviny.sk) - Fenomenálny Rakúšan Marcel Hirscher ovládol nedeľňajší slalom mužov v Záhrebe v rámci Svetového pohára v alpskom lyžovaní.

Po prvom kole mu patrilo na zjazdovke Crveni Spust priebežné druhé miesto za krajanom Marcom Schwarzom. V druhom kole sa však prezentoval najrýchlejšou jazdou zo všetkých pretekárov, ktorá mu priniesla posun na prvú priečku. Naopak, Schwarzovi druhé kolo nevyšlo a po zaváhaní ho napokon nedokončil.

Piaty triumf Hirschera v Záhrebe

Dvadsaťdeväťročný Hirscher sa stal víťazom záhrebského slalomu už piatykrát v kariére, pre 7-násobného víťaza Svetového pohára je to dovedna tridsiate slalomové prvenstvo.

"Som veľmi šťastný, na toto víťazstvo som sa poriadne nadrel. V tejto sezóne sa podmienky v každých pretekoch veľmi menia a je náročné sa tomu prispôsobiť," povedal pre televíziu Eurosport dvojnásobný zlatý medailista zo ZOH 2018 v Pjongčangu.

Druhú priečku obsadil na Medveďom vŕšku Francúz Alexis Pinturault, ktorý bol po prvom kole priebežne piaty. Za víťazom zaostal dovedna o 60 stotín sekundy. Tretí skončil Rakúšan Manuel Feller (po prvom kole tretí) s mankom na Hirschera 0,62 s.

Adam Žampa obsadil 32. priečku

Slovák Adam Žampa nepostúpil do druhého kola, v tom prvom obsadil 32. pozíciu.

"Chyba v hornej časti ma stála veľa, nenabral som potrebnú rýchlosť do roviny. Spodná časť bola super, mal som tam asi pätnásty najlepší čas, čo je dobré. Celkový môj odstup 2,4 s od víťaza nie je nič strašné. Niečo je v trati a niečo v tom, že som urobil malú chybu. V mužskom lyžovaní je to tak, že stačí jedna malá chyba a je koniec. Žiaľ, 32. miesto sa nijako neráta," uviedol Adam Žampa pre slovenské médiá akreditované v Záhrebe.

K tomu, že ani po štvrtý raz neprelomil bariéru najlepšej tridsiatky v najtočivejšej disciplíne v tejto sezóne SP, 28-ročný Tatranec povedal: "Je to tak trochu už aj na hlavu... ´Makám´, viem, že jazdím pomaly to isté ako ostatní, ale stačí jedna malá chyba a je po nádejach. Chyby rozhodujú. V ďalších pretekoch musím ísť zasa naplno od štartu až do cieľa."

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní Záhreb Slalom mužov /1. + 2. kolo/: 1. Marcel Hirscher (Rak.) 1:48,64 min, 2. Alexis Pinturault (Fr.) +0,60 s, 3. Manuel Feller (Rak.) +0,62, ... v 1. kole: 32. Adam Žampa (SR) +2,43 - nepostúpil do 2. kola

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !