Hirscher v Kranjskej Gore potvrdil zisk veľkého glóbusu, Andreas Žampa bodoval v obrovskom slalome

KRANJSKA GORA 9. marca (WebNoviny.sk) - Nór Henrik Kristoffersen sa stal víťazom obrovského slalomu mužov v rámci Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní v slovinskej Kranjskej Gore. Rakúšanovi Marcelovi Hirscherovi aj šieste miesto stačilo na potvrdenie celkového triumfu vo Svetovom pohári 2018/2019.

Fenomenálny Hirscher po ôsmy raz v neprerušenej sérii získal veľký glóbus a opäť posunul rekordnú hranicu v tejto štatistike. Druhý v historickom poradí najúspešnejších je Luxemburčan Marc Girardelli s 5 veľkými glóbusmi. Tridsaťročný Hirscher zároveň získal 20. glóbus v sumáre celej kariéry (8 veľkých + 12 malých) a vyrovnal tým historický rekord Američanky Lindsey Vonnovej.

Windingstadom prvýkrát na pódiu

"Ani sa nedá vyjadriť slovami, čo cítim. Na jednej strane je to obrovská radosť z toho, čo som v tejto sezóne dosiahol, na druhej sklamanie zo seba, že som dnes nemohol ukázať viac. Je to poučenie. Všetci, ktorí ma poznajú, vedia, že ja jazdím s vášňou a dnes to tam nebolo. Na druhej strane, po tejto sezóne sa nemôžem sťažovať. A neurobím tak ani pri ďalšom hodnotení o desať minút neskôr," cituje Marcela Hirschera ORF.

Úradujúci majster sveta z Aare Kristoffersen vyhral s náskokom 24 stotín sekundy pred krajanom Rasmusom Windingstadom, ktorý sa po prvý raz ocitol na pódiovej priečke vo Svetovom pohári. Tretí skončil mladý Švajčiar Marco Odermatt (+0,56), ktorý sa rovnako po premiérovo dostal do najlepšej trojky v pretekoch SP. Kristoffersen si pripísal osemnásty triumf v bojoch o krištáľové glóbusy, tretí v obrovskom slalome. Hirscher bol už pred Kranjskou Gorou istým víťazom SP v obrovskom slalome.

Žampa s trojsekundovou stratou

Jediný slovenský reprezentant vo výsledkovej listine Andreas Žampa skončil na dvadsiatom siedmom mieste s mankom 3,02 s na víťaza. Mladší z bratov Žampovcov sa posunul o tri priečky vyššie v porovnaní s prvým kolom a po tretí raz v tejto sezóne si pripísal body do hodnotenia Svetového pohára, tentoraz 4.

Predtým bol dvadsiaty vo švajčiarskom Adelbodene a dvadsiaty šiesty v bulharskom Bansku. Celkovo 25-ročný Tatranec po deviaty raz v kariére skončil na bodovanej priečke v pretekoch SP. Jeho maximom zostáva 18. priečka z Adelbodenu 2018.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní Kranjska Gora (Slovin.) Obrovský slalom mužov (1. + 2. kolo): 1. Henrik Kristoffersen 2:26,63 min, 2. Rasmus Windingstad (obaja Nór.) +0,24, 3. Marco Odermatt (Švaj.) +0,56, 4. Cédric Noger (Švaj.) +0,86, 5. Alexis Pinturault (Fr.) +0,87, 6. Marcel Hirscher (Rak.) +0,92, ... 27. Andreas Žampa (SR) +3,02 Celkové poradie vo Svetovom pohári (po 33 z 38 pretekov): 1. Marcel Hirscher (Rak.) 1448 bodov - istý veľký glóbus, 2. Alexis Pinturault (Fr.) 963, 3. Henrik Kristoffersen (Nór.) 908, 4. Dominik Paris (Tal.) 750, 5. Beat Feuz (Švaj.) 653, 6. Vincent Kriechmayr (Rak.) 634, ... 114. Adam Žampa (SR) 24, 119. Andreas Žampa (obaja SR) 20. Poradie v hodnotení obrovského slalomu (po 8 z 9 pretekov): 1. Marcel Hirscher (Rak.) 660 bodov - istý malý glóbus, 2. Henrik Kristoffersen (Nór.) 502, 3. Alexis Pinturault (Fr.) 371, 4. Loic Meillard (Švaj.) 292, 5. Thomas Fanara (Fr.) 290, 6. Žan Kranjec (Slovin.) 285. Najviac veľkých glóbusov za celkový triumf vo Svetovom pohári v alpskom lyžovaní - muži: Marcel Hirscher (Rak.) 8 (2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/019) Marc Girardelli (Lux.) 5 (1984/1985, 1985/1986, 1988/1989, 1990/1991, 1992/1993) Pirmin Zurbriggen (Švaj.) 4 (1983/84, 1986/87, 1987/88, 1989/90) Hermann Maier (Rak.) 4 (1997/98, 1999/2000, 2000/01, 2003/04) Gustav Thöni (Tal.) 4 (1970/71, 1971/72, 1972/73, 1974/75) Ingemar Stenmark (Švéd.) 3 (1975/76, 1976/77, 1977/78) Phil Mahre (USA) 3 (1980/81, 1981/82, 1982/83)





