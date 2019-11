Hirscher s ďalším suverénnym triumfom v Schladmingu, Slováci Žampa a Falat chýbali v druhom kole

SCHLADMING 29. januára (WebNoviny.sk) - Domáci favorit Marcel Hirscher sa stal suverénnym víťazom utorkového večerného slalomu v Schladmingu, ktorý bol súčasťou Svetového pohára mužov v alpských lyžiarskych disciplínach.

Hirscher zvíťazil s luxusným náskokom 1,21 s pred Francúzom Alexisom Pinturaultom, keď pred vyše 40-tisícovou fanúšikovskou kulisou predviedol v oboch kolách najrýchlejšie jazdy. Tretí skončil Švajčiar Daniel Yule (+1,60).

Pred pretekmi nemal ideálnu formu

Hirscher mal už po prvom kole náskok 99 stotín sekundy pred Yulem a 1 sekundu pred Pinturaultom a týždeň pred začiatkom majstrovstiev sveta v Aare sa opäť dostáva do skvelej formy.

"Pred týmito pretekmi som nemal ideálnu formu, nevychádzali mi najmä prvé kolá. Preto som to chcel napáliť hneď od začiatku a podarilo sa mi to. Chcelo to ísť so správnou mierou rizika, ale tiež isto. Dôležitý je aj dobrý pocit na konci a ten som dnes mal. Ako sa mi to podarilo? Je to ťažké zhodnotiť, ale s tými skúsenosťami, ktoré človek má, to vyzerá, že to ide jednoducho. Nie je to však pravda. Pred toľkými divákmi, ktorí zapaľujú bengálske ohne, je všetko nesmierne náročné," uviedol Marcel Hirscher v prvej reakcii po víťazstve v Schladmingu, cituje ho aj portál laola1.at.

Sedemnásobný držiteľ veľkého glóbusu za celkový triumf vo Svetovom pohári Hirscher triumfoval desiatykrát v tejto sezóne a celkovo v kariére po tretí raz v domácej slalomovej "mekke" Schladmingu, kde predtým dominoval v roku 2012 a tiež vlani.

Tradične jeden z vrcholov celej lyžiarskej sezóny v búrlivej atmosfére bol v 2. kole bez Slovákov. Adam Žampa ani Matej Falat nepostúpili medzi tridsiatku najlepších. Adam Žampa v 1. kole obsadil s odstupom 4,66 s až 48. miesto, Falat svoju jazdu nedokončil.

Zbierky úspechov Hirschera

Hirscher do zbierky úspechov pridal 32. slalomové víťazstvo vo Svetovom pohári. Už len o 3 triumfy je pred ním legendárny Talian Alberto Tomba (35) a o osem prvý muž historického poradia Švéd Ingemar Stenmark (40).

Celkový počet svojich víťazstiev v pretekoch SP Hirscher zvýšil na 68, okrem 32 prvenstiev v slalome má ďalších 32 v obrovskom slalome, 3 pridal v paralelnom slalome a 1 v super G.

Rakúsky fenomén Hirscher je s 1216 bodmi suverénne na čele Svetového pohára a jasne vedie aj hodnotenie slalomu pred Francúzom Clémentom Noelom a Švajčiarom Danielom Yulem.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní Schladming (Rak.) - utorok Slalom mužov (1. + 2. kolo): 1. Marcel Hirscher (Rak.) 1:44,81 min (52,29 s,+ 52,52 s), 2. Alexis Pinturault (Fr.) +1,21, 3. Daniel Yule (Švaj.) +1,60, 4.. Ramon Zehnhäusern (Švaj.) +2,25, 5. Marco Schwarz (Rak,) +2,59, 6. Albert Popov (Bulh.) +2,97... 48. Adam Žampa +4,66 - v 1. kole, nepostúpil do 2. kola, Matej Falat (obaja SR) nedokončil 1. kolo. Poradie SP v hodnotení slalomu (po 9 z 12 pretekov): 1. Marcel Hirscher (Rak.) 676 bodov, 2. Clément Noel (Fr.) 401, 3. Daniel Yule (Švaj.) 396, 4. Henrik Kristoffersen (Nór.) 369, 5. Marco Schwarz (Rak.) 351, 6. Alexis Pinturault (Fr.) 349 Celkové poradie vo Svetovom pohári (po 28 zo 41 pretekov): 1. Marcel Hirscher (Rak.) 1216 bodov, 2. Alexis Pinturault (Fr.) 732, 3. Henrik Kristoffersen (Nór.) 671, 4. Dominik Paris (Tal.) 550, 5. Vincent Kriechmayr (Rak.) 515, 6. Beat Feuz (Švaj.) 513,... 105. Adam Žampa 24, 126. Andreas Žampa (obaja SR) 11





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !