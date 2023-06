Hirošima si pripomenula 76. výročie zhodenia atómovej bomby, program ovplyvnili OH aj pandémia (video)

6.8.2021 (Webnoviny.sk) - Hirošima si v piatok pripomenula 76. výročie zhodenia prvej atómovej bomby na svete. Starosta japonského mesta pri tejto príležitosti vyzval svetových lídrov, aby sa zjednotili v boji za elimináciu jadrových zbraní, rovnako ako sa zjednotili proti koronavírusu.

Kazumi Macui vyzval lídrov, aby sa jadrovému odzbrojeniu zaviazali rovnako seriózne, ako boju proti pandémii, ktorú medzinárodná komunita vníma ako „ohrozenie ľudstva“.

Jadrový útok zabil desaťtisíce ľudí

Spojené štáty zhodili 6. augusta 1945 na Hirošimu prvú bombu, ktorá zničila mesto a zabila 140-tisíc ľudí. O tri dni neskôr zhodili druhú na mesto Nagasaki, kde zahynulo ďalších 70-tisíc ľudí.

Japonsko je dodnes jedinou krajinou, ktorá sa stala terčom jadrového útoku. Počas studenej vojny však viaceré krajiny nahromadili jadrové zbrane a tento stav pretrváva dodnes.

Podpis USA aj Japonska chýba

V januári vstúpila do platnosti Zmluva o zákaze jadrových zbraní, no i keď ju už ratifikovalo viac ako 50 krajín, stále na nej chýba podpis USA a ďalších jadrových mocností, ako aj Japonska, ktoré sa od konca vojny spolieha na ochranu zo strany Spojených štátov.

Macui preto opätovne požiadal japonskú vládu, aby okamžite podpísala zmluvu a zapojila sa do diskusie, čím by naplnila dlhoročné želanie preživších po atómovej bombe. Japonsko by tiež podľa neho malo poskytnúť produktívnu mediáciu medzi krajinami, ktoré vlastnia jadrové zbrane a tými, čo ich nevlastnia.

Premiér neplánuje podpísať zmluvu

Japonský premiér Jošihide Suga, ktorý sa zúčastnil na ceremónii v Hirošime, zmluvu nespomenul, len zdôraznil potrebu „realistickejšieho“ prístupu na preklenutie rozdielov medzi krajinami a posilnení Zmluvy o nešírení jadrových zbraní.

Neskôr na tlačovej konferencii povedal, že nemá v pláne podpísať Zmluvu o zákaze jadrových zbraní. Podľa neho totiž nielenže nemá podporu jadrových mocností, ale ani mnohých, ktoré nevlastnia jadrové zbrane.

Zároveň sa tiež ospravedlnil za neúmyselné vynechanie častí jeho príhovoru, vrátane záväzku k snahe o dosiahnutie sveta bez jadrových zbraní.

Ceremoniál v hirošimskom Pamätnom mierovom parku bol výrazne zredukovaný v súvislosti s pandémiou koronavírusu a zatienili ho aj olympijské hry v Tokiu.

