Hirmanovo ministerstvo rokuje s viacerými investormi, na Slovensku by sa mohli vyrábať aj batérie do elekromobilov

Ministerstvo hospodárstva SR rokuje s viacerými zahraničnými investormi o možnosti výstavby závodu na výrobu batérií do elektrických áut.

„Jedným zo zásadných pravidiel pri získavaní takýchto strategicky významných a rozsiahlych investícií je zachovanie diskrétnosti a zdržanie sa verejných komentárov až do doby, kedy je investícia definitívne dohodnutá a predložená vláde na schválenie,“ odkázal rezort liberálom.

Ako doplnil, bývalý minister Richard Sulík ako aj predstavitelia strany SaS sa v čase svojho pôsobenia na ministerstve hospodárstva opakovane verejne skepticky vyjadrovali k téme elektrickej mobility a naopak ako alternatívu presadzovali iné druhy pohonov.

„Súčasne je paradoxné, že na jednej strane ostro kritizujú zákaz nových spaľovacích áut od roku 2035 a súčasne odrazu napádajú vedenie rezortu hospodárstva za údajné pochybenia pri získavaní investorov do výstavby gigantických fabrík na výrobu batérií do tých istých elektrických áut, ktoré doteraz spochybňovali až odmietali,“ uviedol dočasne poverený minister hospodárstva Karel Hirman.

Aktuálne ministerstvo podľa neho vedie rokovania s potenciálnymi investormi tak, aby automobilky na našom území zachytili perspektívne trendy elektrickej mobility a získali vedúce postavenie na trhu.

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

