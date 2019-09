Hertha po bezmála 14 rokoch zdolala Schalke, gólovým hrdinom bol Ondrej Duda

GELSENKIRCHEN 3. septembra (WebNoviny.sk) - Bezmála 14 rokov čakali futbalisti Herthy Berlín na víťazstvo nad Schalke 04 v nemeckej I. bundesligy. Dočkali sa v nedeľu večer a triumf 2:0 na trávniku v Gelsenkirchene niesol rukopis slovenského reprezentanta Ondreja Dudu.

Dvadsaťtriročný ofenzívny stredopoliar najprv v 15. min po peknom nábehu do šestnástky a prihrávke z ľavej strany otvoril skóre. Dôležité víťazstvo Berlínčanov pečatil v šiestej minúte nadstaveného času z priameho kopu, keď z ideálnej pozície z 18 m zatočil loptu do ľavého horného rohu domácej bránky.

Dudovi to prvé roky v Berlíne nevychádzalo

Bol to iba druhý a tretí gól zraneniami sužovaného odchovanca sninského futbalu v drese Herthy na začiatku jeho tretej sezóny v najvyššej nemeckej súťaži.



"Mám pocit, že je to vôbec po prvý raz, čo som strelil dva góly v jednom zápase v celej kariére. Je to pre nás mimoriadne dôležité víťazstvo v náročnom zápase. Dobre sme bránili, ale najmä na konci zápasu nás zachránil brankár Rune Jarstein," uviedol Ondrej Duda na klubovom webe a ďalej pokračoval: "Každý vie, že prvé dva roky mi to v Berlíne nevychádzalo podľa predstáv. Sústredím sa teraz na to, aby som hral čo najlepšie a pomohol čo najviac svojmu tímu. S prípravou na túto sezónu som bol veľmi spokojný a, samozrejme, veľmi ma teší tento vydarený štart."

Hertha má dvoch kolách plný počet bodov

Slovenského reprezentanta s číslom 10 na drese pochválil aj jeho rakúsky spoluhráč z obrany Valentino Lazaro. "Každý z nás je šťastný, že sa to Ondrejovi konečne podarilo, lebo má za sebou ťažký rok. Výborne mu sadol náš herný plán. Jeho úlohou bolo narúšať Rudyho hru, aby nemohol tvoriť," povedal Lazaro.

Nórsky brankár Rune Jarstein pridal tiež niekoľko pozitívnych postrehov: "Ondrej strelil dva fantastické góly a teším sa spolu s ním. Už v prípravnom období bol veľmi silný, najmä v hre dopredu. Našťastie, dokázal to preniesť aj do zápasu. Samozrejme, bolo to najmä tímové víťazstvo. Na to, aby ste zdolali silné Schalke, potrebujete 11 hráčov, nie iba jedného. V závere to bolo hektické, ale ubránili sme to."

Hertha Berlín má po dvoch kolách nového ročníka I. bundesligy plný počet 6 bodov a skóre 3:0. V tabuľke to znamená tretiu priečku o skóre za majstrovským Bayernom Mníchov a Wolfsburgom.

