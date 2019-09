Herrmannová uspela v stíhacích pretekoch v Östersunde, Kuzminová v Top 10

ÖSTERSUND 10. marca (WebNoviny.sk) - Nemecká biatlonistka Denise Herrmannová získala zlatú medailu v nedeľňajších stíhacích pretekoch žien na 10 km na majstrovstvách sveta vo švédskom Östersunde (7. - 17. marca).

Na druhom mieste so stratou 31,4 s na víťazku skončila Nórka Tiril Eckhoffová. Bronzovú medailu si vybojovala Nemka Laura Dahlmeierová, keď zaostala o 31,6 s za krajankou Herrmannovou. Biatlonistky čelili v priebehu pretekov hustému sneženiu a silnému vetru.

Kuzminová sa dokázala posunúť o priečku vyššie

Po prvej streľbe v ľahu bola na čele pretekov Nemka Dahlmeierová o necelú sekundu pred Nórkou Tandrevoldovou. Kuzminová po dvoch nepresných výstreloch klesla na 7. miesto so stratou 26,2 s na priebežne prvú pretekárku. Po druhej položke v ľahu sa na prvé miesto dostala Nemka Herrmannová o pol sekundy pred domácu Brorssonovú.

Kuzminová bola po ďalších dvoch chybách na strelnici priebežne 8. s viac ako minútovým mankom na čelo pretekov. Prvá položka v stoji zamiešala poradím. Prvé miesto patrilo Brorssonovej, ktorá viedla o viac ako 30 s pred nemeckým duom Herrmannová, Dahlmeierová. Kuzminová do tretice netrafila dva terče a patrilo jej 9. miesto so stratou 1:45,6 min na vedúcu pretekárku.

Do záverečného bežeckého úseku vyrazila ako prvá Herrmannová o 22,1 s pred krajankou Dahlmeierovou. Priebežne tretia Eckhoffová sa však dotiahla na Dahlmeierovú a v cieľovej rovinke ju dokázala predbehnúť a odsunula Nemku na tretie miesto. Kuzminová bola po celkovo siedmej chybe na 7. mieste, no dokázala sa posunúť na konečnú 6. priečku.

Paulína Fialková vynechala stíhačku

Trojnásobná olympijská víťazka Anastasia Kuzminová vyštartovala do pretekov, ako víťazka piatkového šprintu, z prvej pozície. Rodáčka z ruského Ťumenu Kuzminová skončila na 7. mieste, keď zaznamenala v pretekoch sedem chybných výstrelov, štyri v ľahu a tri v stoji. Na trati predviedla štvrtý najrýchlejší bežecký výkon zo všetkých štartujúcich pretekárok.

Na štarte nechýbala ani mladšia zo sestier Fialkových Ivona, ktorá po 33. mieste v piatkovom šprinte finišovala v nedeľu po 7 nepresných výstreloch na 37. priečke.

Jej staršia sestra Paulína Fialková sa rozhodla vynechať nedeľňajšiu stíhačku. Zverenka Anny Murínovej a Martina Bajčičáka P. Fialková obsadila v piatkovom šprinte po 4 chybách na strelnici až 48. miesto a rozhodla sa šetriť sily na ďalšie preteky.

"Vidíme, že zatiaľ to nie je Paulína na ktorú sme zvyknutí, nie je to ono. Boleli ju nohy po mixe a ani v šprinte nebola vo svojej koži, bežecký výkon nepodporili ani tie chyby na strelnici. Keďže má stratu vyše dvoch minút, teda od vysokých pozícií by bola veľmi ďaleko, rozhodli sme sa, že nenastúpi. Pred sebou má ešte veľmi náročné a dôležité štarty," uviedla Murínová, cituje ju portál biatlon-info.sk.

Na čele poradia je Nemecko

Na uplynulom svetovom šampionáte sa z triumfu v šprinte žien tešila nemecká reprezentantka Laura Dahlmeierová, okrem zlata z Hochfilzenu 2017 má na svojom konte zo stíhačky aj ďalšie zlato z nórskeho Osla 2016 a striebro z fínskeho Kontiolahti 2015. Historicky najúspešnejšou biatlonistkou v stíhacích pretekoch je Švédka Magdalena Forsbergová so tromi zlatými medailami (1997, 1998, 2000) a jedným bronzom (2001).

Medzi krajinami je na čele poradia Nemecko, ktorého reprezentantky vybojovali už 16 cenných kovov pri celkovej medailovej bilancii (7-6-3). Jedinú medailu v stíhačke pre Slovensku v doterajšej histórii MS vlastní vo svojej zbierke Martina Halinárová, má strieborný lesk a získala ju v roku 1999 vo fínskom Kontiolahti.

V doterajšom priebehu aktuálnej sezóny Svetového pohára sa odjazdilo šesť stíhacích pretekov. V dvoch prípadoch uspela Fínka Kaisa Mäkäräinenová, keď triumfovala v slovinskej Pokljuke a rakúskom Hochfilzene. Zvyšné víťazstvá si rozdelilo kvarteto pretekárok.

Kuzminová skončila v nemeckom Oberhofe na 2. mieste. Paulína Fialková zaznamenala dve pódiové umiestnenia v tohtoročných stíhačkách, bola 3. v Pokljuke a 2. v Hochfilzene. V nedeľu sú v Östersunde ešte na programe stíhacie preteky mužov na 12,5 km od 16.30 h.

Majstrovstvá sveta 2019 v biatlone Östersund (Švéd.) - nedeľa Stíhacie preteky žien na 10 km: 1. Denise Herrmannová (Nem.) 31:45,9 min (2), 2. Tiril Eckhoffová (Nór.) +31,4 s (2), 3. Laura Dahlmeierová (Nem.) +31,6 (1), 4. Marte Olsbuová-Roiselanová (Nór.) +1:35,0 min (4), 5. Hanna Öbergová (Švéd.) +1:35,0 (5), 6. Anastasia Kuzminová (SR) +1:41,3 (7), ... 37. Ivona Fialková (SR) +4:52,6 (7) Priebežná medailová bilancia krajín na MS 2019 1. Nórsko 2 2 0 2. Nemecko 1 1 2 3. SLOVENSKO 1 0 0 4. Rusko 0 1 0 5. Taliansko 0 0 1 Francúzsko 0 0 1 Doterajšie výsledky na MS 2019 Štvorčlenné miešané štafety: 1. Nórsko, 2. Nemecko, 3. Taliansko, ... 12. Slovensko Rýchlostné preteky žien: 1. A. Kuzminová (SR), 2. I. L. Tandrevoldová (Nór.), 3. L. Dahlmeierová (Nem.), ... 33. I. Fialková, 48. P. Fialková, 86. T. Poliaková (všetky SR) Rýchlostné preteky mužov: 1. J. T. Bö (Nór.), 2. A. Loginov (Rus.), 3. Q. Fillon-Maillet (Fr.) +16,5 (0), ... 39. T. Hasilla, 49. M. Kazár, 54. M. Otčenáš (všetci SR) Zostávajúci program šampionátu: Nedeľa 10. marca: stíhacie preteky mužov na 12,5 km (16.10) Utorok 12. marca: vytrvalostné preteky žien na 15 km (15.30) Streda 13. marca: vytrvalostné preteky mužov na 20 km (16.10) Štvrtok 14. marca: miešané štafety na 1 x 6 km a 1 x 7,5 km (17.10) Sobota 16. marca: štafety žien na 4 x 6 km (13.15) štafety mužov na 4 x 7,5 km (16.30) Nedeľa 17. marca: preteky žien na 12,5 km s hromadným štartom (13.15), preteky mužov na 15 km s hromadným štartom (16.00)

