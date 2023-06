Hegerovi nevadí, že Matovič diskutoval o podpore svojho balíčka s kotlebovcami. Čo by už bolo cez čiaru?

22.5.2022 (Webnoviny.sk) - Premiér Eduard Heger (OĽaNO) v diskusnej relácii televízie TA3 V politike uviedol, že mu neprekáža, že minister financií Igor Matovič (OĽaNO) diskutoval o podpore protiinflačného balíčka s podpredsedom strany Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko. Problémom by bolo podľa neho porušenie programového vyhlásenia vlády.

„Nie, diskusia mi vôbec neprekáža, vadilo by mi, ak by došlo k porušeniu koaličnej zmluvy a došlo by k dohadovaniu a obchodovaniu, a podobne.

Ale to nie je ani v DNA hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, takže k tomuto ani neprišlo. To, že odpovedal na otázky Martina Beluského mi neprekáža," uviedol premiér.





Sulík podľa Matoviča povedal najväčšiu podlosť v politike. Ty si mizerný minister financií, reagoval Cmorej

Vyzývať poslancov, aby nehlasovali za pomoc rodinám, lebo by sa ich to mohlo dotknúť tým, že by mali nižšie platy, to bola najväčšia podlosť, aká zaznela v politike. V pléne parlamentu to povedal minister financií Igor Matovič (OĽaNO) v reakcii na parlamentné vystúpenie ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) k návrhu zákonu o financovaní voľného času dieťaťa.

Ako uviedol Matovič, keď táto veta zaznela, tak si povedal, že musí vystúpiť. Podľa neho sa takto nevyjadrovali v minulosti ani Robert Fico (Smer-SD), Peter Pellegrini (Hlas-SD) alebo Marian Kotleba (ĽSNS). „Ty si jeden mizerný minister financií," reagoval na Matoviča poslanec Peter Cmorej (SaS). Podľa neho Matovičove osobné nápady vyšli štát na 800 miliónov eur. Ako príklad Cmorej spomenul očkovaciu lotériu.

Zákon o financovaní voľného času dieťaťa počíta s tým, že každý mesiac by dieťa vo veku päť až 18 rokov mohlo získať príspevok na voľnočasové aktivity vo výške 50 eur. Taktiež sa majú zvýšiť rodinné prídavky a daňový bonus na dieťa. Poslanci o zákone diskutujú v prvom čítaní.





Matovič používa podľa Viskupiča klamstvo ako pracovnú metódu, nezodpovedne hazarduje s financiami

Akýkoľvek dobrý nápad, keď sa preženie a nezasadí do reality, prestáva byť dobrým. Minúť 400 miliónov eur na krúžky v čase, keď nemá kto učiť, je nezodpovedné hazardovanie s financami. V rozprave k návrhu zákona o financovaní voľného času dieťaťa to povedal šéf finančného výboru parlamentu Marián Viskupič (SaS).

Fotografie Matoviča a Gröhlinga

Za lož označil tvrdenie predkladateľa návrhu, ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO), že neboli žiadne stretnutia k zvyšovaniu platov učiteľov.

Viskupič uviedol, že má k dispozícii fotografie, na ktorých sú minister financií Matovič s ministrom školstva Branislavom Gröhlingom (SaS) a šéfom školských odborov.

Vzdelanie v školách je základ

Štát musí podľa Viskupiča zabezpečiť základ, a to je vzdelanie v školách, nie krúžky. Poslanec vymenoval viacero vecí, ktoré považuje v návrhu zákona za chybné. Ako príklad spomenul „obludný zber“ osobných údajov o deťoch alebo, že zákon nedefinuje, kto bude môcť na krúžkoch učiť a čo.

Viskupič odmietol, že by minister školstva zakázal úradníkom vo svojom rezorte riešiť voľnočasové poukazy. Vyhlásil, že ide o klamstvo ministra financií, ktorý ho používa ako „pracovnú metódu“. Viskupič sa obáva, že financovanie voľnočasových aktivít bude „obrovskou živnou pôdou pre podvodníkov“.





Zákon o financovaní voľného času dieťaťa počíta s tým, že každý mesiac by dieťa vo veku päť až 18 rokov mohlo získať príspevok na voľnočasové aktivity vo výške 50 eur. Poslanci o zákone diskutujú v prvom čítaní. Vo štvrtok 19. mája poslanecké plénum rozhodlo, že zákon sa prerokuje v zrýchlenom režime.

Šimečka: Zobrať samosprávam päť mesiacov pred voľbami 500 miliónov eur je cynické a devastačné

Zobrať samosprávam päť mesiacov pred voľbami z rozpočtov 500 miliónov eur je zo strany Igora Matoviča a vládnej koalície cynické a devastačné, myslí si predseda strany Progresívne Slovensko (PS) Michal Šimečka.

Predstavitelia PS budú preto apelovať na poslancov, aby zákon z dielne ministra financií Matoviča (OĽaNO) nepodporili.

Samosprávy ešte ako-tak fungujú

Znakom toho, že zákon nie je dobrý, má byť podľa Šimečku fakt, že mu s ním pomáhajú predstavitelia strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS), uvádza sa v tlačovej správe.





„Samosprávy sú v našej krajine jedna z mála inštitúcií, ktoré ešte ako-tak fungujú a poskytujú ľuďom kvalitné služby. Jeden megalomanský plán Igora Matoviča im však môže spôsobiť vážne problémy, viaceré z nich budú musieť zvýšiť miestne dane a mnohé z nich to ani nemusia prežiť,” uviedol Šimečka.





Progresívne Slovensko ide do októbrových komunálnych volieb s cieľom postaviť kvalitných kandidátov, ktorí budú spĺňať predpoklady pre výkon svojich funkcií.

Kampaň začnú na Starých Horách





„Posledné dva roky sme realizovali viacero školení zameraných na odborné znalosti, praktické schopnosti pre riešenie problémov v samosprávach, a komunikačné zručnosti. Aj tento víkend robíme školenie na Starých Horách, kde oficiálne odštartujeme našu komunálnu kampaň,” dodala členka predsedníctva a šéfka komunálnej platformy Jana Hanuliaková.





Hlavným posolstvom kampane bude slogan „Dá sa to!“. „Nebudeme v každom meste a obci, ale tam, kde budú naši kandidáti a kandidátky, či už pod značkou Progresívneho Slovenska alebo pod koalíciami, budeme presadzovať kvalitu a štyri okruhy tém, ktoré považujeme za naše priority. Samospráva musí byť otvorená, zelená, komunitná a pomáhajúca. Za každou oblasťou stoja viaceré návrhy opatrení, ktoré vedia reálne zlepšiť život ľudí v našich obciach a mestách, nech už ležia kdekoľvek na Slovensku,” uzavrela Hanuliaková.

