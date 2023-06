Hegerova vláda zvolila cestu najmenšieho odporu. V pozadí však bujnie spor, ktorý sa ťahá mesiace

Vyslovenie dôvery vláde Eduarda Hegera (OĽaNO) a prijatie vládneho programu v parlamente zostalo v tieni. Viac sa pozornosť politikov upriamuje na aktuálnu schôdzu poslaneckej snemovne. V jej programe je viacero bodov, ktoré zvyšujú neistotu vo vládnom zoskupení a môžu byť zdrojom vážnych sporov.

Zrejme najvážnejším sa javí návrh ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Z programu rokovania zákonodarného zboru bol v predchádzajúcich mesiacoch vypustený už dva razy pre spory medzi SaS a OĽaNO.

Na jej skrátenie tlačí nielen bývalá vládna strana Smer, ktorej mnohí nominanti sedia vo väzbe, ale aj koaličná Sme rodina. Jej nominant a bývalý šéf SIS Vladimír Pčolinský je takisto vo väzbe pre obvinenie z korupcie.

Staronový program so slabšou podporou

Vládny program prešiel len kozmetickými úpravami. O minimálnych zmenách pred schválením vládneho programu hovoril premiér Heger. Tvrdil, že koalícia ho nepotrebuje prekopávať.

„Ak by sme aj chceli priniesť nejakú ďalšiu vec, je to o politickom rokovaní a nepotrebujeme teraz vyvíjať úsilie na samotný dokument programového vyhlásenia vlády, ale skôr potom už na konkrétne riešenia,“ vyjadril sa v TA3 premiér.





Vládny program prijala parlamentná väčšina bez ťažkostí, za jeho podporu však hlasovalo menej poslancov ako vlani, keď o dôveru žiadal vtedajší premiér Igor Matovič (OĽaNO). Kým minulý rok vládny program podporilo 93 poslancov, teraz bolo za 89 zákonodarcov.





Nešlo o prekvapenie. Napríklad poslanec OĽaNO Martin Čepček má už dlhšie problém s podporou niektorých rozhodnutí vlády a je v „čakárni“, z ktorej sa vydá buď späť do klubu OĽaNO alebo zakotví medzi nezaradenými poslancami.

Poslankyňa SaS Jana Bittó Cigániková vládny program nepodporila ani vlani, ani teraz pre nesúhlas so snahou zaviesť unitárny systém zdravotného poistenia. Z vládnej strany Za ľudí odišli tento rok poslanci Tomáš Valášek a Miroslav Kollár a ani tí nehlasovali za program Hegerovej vlády.

Valášek vidí iné Slovensko ako v roku 2020

Nezaradenému poslancovi Valáškovi prekážalo, že vláda predložila skoro ten istý dokument ako pred rokom. Podľa neho mala program prepísať, aby odrážal najhoršiu krízu v zdravotníctve za posledné storočie.





Valášek zdôraznil, že Slovensko je po druhej vlne pandémie inou krajinou, akou bolo v roku 2020. Upozornil, že krajina je aj fyzicky iná po úmrtí vyše 11-tisíc ľudí na COVID-19.

Prečo teda vláda „neprekopala“ vládny program?

Podľa Valáška by sa zrejme otvorila Pandorina skrinka, z ktorej by podľa neho vyletela kopa rozdielov.

„Nebola chuť za týchto okolností otvoriť Pandorinu skrinku medzi štyrmi stranami, ktoré majú rozdiely v ekonomických a iných otázkach. Povedali si, nerobme to, lebo to skončí len ďalšou vládnou krízou,“ povedal portálu Webnoviny Valášek.





Poslanec pred časom prestúpil do mimoparlamentnej strany Progresívne Slovensko. Na otázku, či jeho prestup do novej strany neovplyvňuje postoj k vládnemu programu, za ktorý vlani hlasoval, odvetil, že hlasuje podľa svojho vedomia a svedomia.

„Nehovorím, nič prekvapivé. Ak je človek súčasťou koalície, berie za samozrejmosť, že hlasuje aj za veci, ktoré mu nie sú úplne blízke. Dnes už tieto kompromisy nemusím robiť, pretože som mimo koalície,“ povedal. Dodal že aj po odchode z koalície veľmi často s ňou hlasuje. „Nemám problém podporiť dobrý návrh,“ podotkol.

Bez aktualizácie a bez sporov

Politológ Tomáš Koziak tvrdí, že koalícia sa nepustila do dôslednejšej aktualizácie vládneho programu, lebo sa nechcela dostať do nových sporov po mesiac trvajúcom konflikte, ktorý ohrozoval jej existenciu.





„Maximálne si to zjednodušili. Videlo sa im to ako cesta najmenšieho odporu. Inak by bolo potrebné úsilie ľudí, ktorí by program prerobili a potom naprieč koalíciou rokovali,“ zhodnotil.

Politológ upozornil, že keď prvý raz vznikalo programové vyhlásenie, tak určite neobsahovalo taký odhad dopadov koronakrízy, aký je teraz. Podľa neho si asi koalícia myslí, že program vlády je dobre nastavený, a preto si zvolila cestu menšieho odporu.





„Ak bude diera v rozpočte, tak napríklad stavanie nájomných bytov také jednoduché nebude. Asi by si vládny program žiadal opravu aj preto, aby sa vláda chránila pred kritikmi, ktorí jej na konci budú robiť odpočet,“ dodal Koziak.

Sulík a jeho poistka

Na májovej schôdzi parlamentu musí koalícia rozseknúť problém s prijatím ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Podľa informácií Webnovín stále nie je dohoda na jeho konečnej podobe, pretože SaS sa snaží do zákona presadiť aj daňovú brzdu.

Strana Richard Sulíka chce v zákone „poistiť“ nezvyšovanie daňového a odvodového zaťaženia. Proti tomu je však premiér Heger i minister financií Matovič.

Politológ Koziak hovorí, že problém okolo ústavného zákona môže prerásť do vážneho vnútorného sporu v koalícii. Kým v nedávnej kríze išlo podľa neho o formu vládnutia a spôsob komunikácie vtedajšieho premiéra Matoviča, čo sa vyriešilo personálnymi zmenami, teraz ide o zásadný programový spor. Koziak si myslí, že ak nechajú v koalícii spor eskalovať, môže sa objaviť ďalšia kríza.





Politológ poukázal na snahy ministra financií Matoviča zvyšovať DPH. Nevie si predstaviť, že by Sulík zahlasoval za zvýšenie daní. „Každý si ho spája s tým, že je proti zvyšovaniu daní. Nikto z jeho voličov by to nedokázal akceptovať a takýto krok by mohol SaS priniesť ďalší útek voličov k Progresívnemu Slovensku,“ uzavrel.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Pátranie vo vodách Atlantiku. Zmizla ponorka, aj s turistami smerovala k Titanicu

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

Súkromná spoločnosť OceanGate Expeditions, ktorá organizuje hlbokomorské expedície, vo vyhlásení potvrdila, že vlastní stratenú ponorku a na palube boli ľudia.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

Expedícia k Titanicu Spoločnosť si za expedíciu k Titanicu pýta 250-tisíc dolárov na osobu. Ponorka je päťmiestna a podľa spoločnosti zvyčajne jazdí s pilotom, obsahovým expertom a troma platiacimi hosťami. Úplný ponor k vraku, vrátane zostupu a výstupu, údajne trvá celkovo osem hodín.

(1 EUR = 1,0922 USD)