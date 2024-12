Hegera mrzia niektoré postoje Maďarska, v rámci V4 musia hľadať konsenzus práve v otázke Ukrajiny

22.4.2022 (Webnoviny.sk) - Premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO) v poslednej dobe sklamali niektoré vyjadrenia zo strany Maďarska vzhľadom k Ukrajine. Povedal to po stretnutí so svojím poľským kolegom Mateuszom Morawieckim. Stále však Vyšehradskú štvorku (V4) považuje za platformu s dlhoročnou tradíciou, ktorá dokázala posilniť aj európsky priestor.

„Je to práve otázka Ukrajiny, v ktorej nemáme konsenzus. A to je téma, ktorej sa určite budeme z hľadiska V4 spoločne venovať,“ vyhlásil Heger.

Orbán svoju rétoriku nezmení, naďalej bude robiť Putinovi lokaja a napĺňať rolu užitočného idiota

V otázke Ruskej federácie a odsúdenia jej agresie voči Ukrajine sa maďarský premiér Viktor Orbán ani po víťazstve vo voľbách vo svojej rétorike pravdepodobne nezmení. Zhodli sa na tom viacerí slovenskí poslanci Európskeho parlamentu, ktorých oslovila agentúra SITA.

Zvláštna neutralita Maďarska

Monika Beňová (Smer-SD/S/D) konštatuje, že veľká časť kampane Orbánovej strany Fidesz bola od vypuknutia agresie Ruska na Ukrajine postavená na akejsi neutralite Maďarska.

Či už išlo o dovoz zbraní z Maďarska, ich prevoz cez jeho územie alebo o odstrihnutí sa od energií z Ruska. Zároveň ale podporil sankcie voči Rusku. „Aj v kontexte vysokého víťazstva Fideszu nevidím veľmi dôvod na zmenu, či prehodnocovanie tohto postoja,“ povedala.

Europoslanec Martin Hojsík (PS/RE) sa domnieva, že Orbán už zašiel tak ďaleko, že možnosť návratu k pôvodnej rétorike si ani nevie predstaviť.

„Tento človek vo svojom víťaznom prejave označil ako jedného zo svojich súperov aj ukrajinského prezidenta Zelenského. To je nepredstaviteľná strata úsudku,“ vyhlásil s tým, že mu je bližší ruský prezident Vladimir Putin.

Orbán je Putinov lokaj

Eugej Jurzyca (SaS/ECR) vníma ako problematické to, že Maďarsko ako jediný sused Ukrajiny spomedzi krajín Európskej únie (EÚ) neumožnilo prevoz zbraní cez svoje územie.





„Viktor Orbán bude aj naďalej robiť to, čo je pre neho krátkodobo výhodné. Ak sa mu bude oplácať dovážať ruský plyn, urobí to, aj keby to znamenalo riziko, že bude financovať ruskú územnú expanziu,“ skonštatoval.

Podpredseda EP Michal Šimečka (PS/RE) tvrdí, že Orbán sa už roky správa ako Putinov verný lokaj a je naivné veriť tomu, že sa na tom niečo zmení. Dodal, že označiť ukrajinského prezidenta ako svojho nepriateľa je hrozný signál.

Rola užitočného idiota

Ivan Štefanec (KDH/EPP) neočakáva, že by sa Orbán po voľbách vo svojej rétorike k Ukrajine a Rusku zmenil. „Neustále sa vyjadruje len ku svojim voličom, v skutočnosti ale poškodzuje maďarské európske záujmy a napĺňa rolu užitočného idiota Kremľa,“ povedal.





Europoslanec Michal Wiezik (PS/RE) si myslí, že maďarský premiér má bližšie k Putinovi než k Európe. „Maďarsku aj naďalej vládne človek, ktorého hlavnou motiváciou zotrvania v EÚ zostali už len ekonomické výhody čerpania dotácií. Hodnoty demokratickej Európy sú mu cudzie,“ spresnil.

Dvojaká rétorika

Róbert Hajšel (Smer-SD/S/D) sa domnieva, že Orbán si zachová miernejší slovník voči Moskve, ale v Bruseli nebude vetovať prípadné sprísňovanie sankcií voči Rusku.





„Doma bude jeho rétorika iná a bude naďalej presadzovať národné záujmy svojej krajiny najmä v otázke zaistenia energetickej bezpečnosti a dostupnosti energií za prijateľné ceny,“ domnieva sa europoslanec.





Viktor Orbán získal v parlamentných voľbách v nedeľu 3. apríla väčšinu a obhájil tak funkciu maďarského premiéra.





Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

