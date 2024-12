Heger zhodnotil sto dní svojej vlády, od volieb prebieha na Slovensku zápas s korupčnou hydrou

9.7.2021 (Webnoviny.sk) - Od minuloročných volieb až do teraz na Slovensku prebieha podľa premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO) zápas s „korupčnou hydrou“. Uviedol to vo svojom videopríhovore pri príležitosti 100 dní svojej vlády.

Zdôraznil, že musí byť nastolený poriadok a skorumpovaní ľudia by mali byť vypudení z úradov, polície či súdov a priestor majú dostať poctiví policajti, vyšetrovatelia, prokurátori aj sudcovia. Doplnil, že to, čo nazýva opozícia „vojnou v polícii“, je v skutočnosti očista a tá má politickú podporu jeho vlády.

Zo Slovenska chcú urobiť modernú krajinu

Podotkol, že program novej vlády vzišiel z toho, ktorý mala aj vláda jeho predchodcu Igora Matoviča (OĽaNO). V pláne je naďalej urobiť zo Slovenska spravodlivú, modernú a ekonomicky silnú krajinu.

Heger poukázal, že sa im podarilo odovzdať Plán obnovy a odolnosti Slovenska medzi prvými krajinami. Ľuďom chcú cez tento plán zaistiť lepšiu zdravotnú starostlivosť, vzdelanie, verejnú dopravu, kvalitnejšie bývanie a aj zdravšie životné prostredie.

Nebyť pandémie dokázali by viac

Dodal však, že pretaviť tieto plány do skutočnosti nebude ľahké. „Teraz budeme chvíľu ‚sadiť‘, teda robiť zmeny, možno aj nepopulárne, ale keď sa nevzdáme, tá úroda bude stáť za to,“ povedal.





Nebyť pandémie, podľa Hegera by ako vláda dokázali viac a v rámci koaličných vzťahov by bolo aj viac pokoja. Pandémia však vyčerpala spoločnosť po všetkých stránkach. Obrala ju o psychické sily, energiu, trpezlivosť a, samozrejme, aj o zdroje.

Slovensko nie je na kolenách

Na boj s pandémiou štát minul takmer osem miliárd eur, aby zabránili masovému prepúšťaniu ľudí, kolapsu zdravotníctva, nárastu osobných tragédií a zároveň pripravili odmienky na masívne očkovanie. Z jeho pohľadu Slovensko nie je na kolenách, ale ďalej bojuje.

Vníma, že kríza bola zvládnutá lepšie ako v roku 2009. Konštatoval, že Slovensko dosiahlo najlepšie výsledky v spotrebe domácností v celej eurozóne. Vo svojom príhovore zároveň spomenul očkovanie proti ochoreniu COVID-19, ktoré podľa neho zachraňuje životy, zmierňuje následky ochorenia a chráni spoločnosť aj ekonomicky.

Čaputová vymenovala vládu 1. apríla

„Ak sa nám podarí zaočkovať väčšinu obyvateľov, a tým výrazne oslabiť tretiu vlnu pandémie, ekonomika sa už tento rok vráti na predkrízovú úroveň,“ vysvetlil.





Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala novú vládu na čele s Hegerom 1. apríla 2021.

