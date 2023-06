Heger: Štát a samospráva sú ako pľúca, potrebujú dýchať spolu a spolupracovať

16.2.2022 (Webnoviny.sk) - Samosprávy sú dôležitým partnerom pri realizácii plánu obnovy v zdravotnej a sociálnej oblasti. V tlačovej správe o tom informoval Úrad vlády SR na margo utorkového stretnutia predstaviteľov vlády so zástupcami samospráv.

„Štát a samospráva sú ako pľúca, potrebujú dýchať spolu a spolupracovať. Samospráva je organickou súčasťou krajiny a všetci spolu sme v službe občanom. Preto ma veľmi teší, že pokračujeme v intenzívnom dialógu a nachádzame riešenia, ako vďaka plánu obnovy zlepšiť zdravotnú starostlivosť a kvalitu sociálnych služieb na Slovensku,“ povedal predseda vlády.

Zdravotníctvo je jednou z kľúčových priorít plánu obnovy, na ktorú je vyčlenených celkovo 1,53-miliardy eur. „Z toho skoro miliarda smeruje na investície do modernizácie budov a technického vybavenia nemocníc. Ďalšie investície sú naplánované na podporu zriadenia nových ambulancií pre všeobecných lekárov pre dospelých a deti, ktorých je už dnes nedostatok," konštatuje Úrad vlády SR.

Plán obnovy počíta s podporou dlhodobej sociálno-zdravotnej starostlivosti, kde budú investície smerovať do výstavby a rekonštrukcie zariadení pre seniorov, nízkokapacitných sociálno–zdravotných zariadení, domovov sociálnych služieb, špecializovaných zariadení aj denných stacionárov.

Súčasťou plánu obnovy sú desiatky reforiem v piatich prioritných oblastiach rôznej náročnosti aj komplexnosti. Spoločným cieľom všetkých reforiem je zlepšiť fungovanie Slovenska pre jeho obyvateľov a urobiť ho odolnejším do budúcnosti.

Plán sa zameriava na päť hlavných priorít: zelená ekonomika (2 301-miliónov eur); vzdelávanie (892-miliónov eur); veda, výskum a inovácie (739-miliónov eur); zdravie (1 533-miliónov eur); efektívna verejná správa (1 110-miliónov eur) a digitalizácia (615-miliónov eur). Je rozdelený na 18 častí, takzvaných komponentov, ktoré zahŕňajú reformy a investície v celkovej hodnote vyše 6-miliárd eur.

