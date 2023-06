Heger sa chce stretnúť s odborármi pre novelu Trestného zákona, predložená požiadavka LOZ vraj nie je vhodným riešením

Dočasne poverený premiér SR Eduard Heger požiadal dočasne povereného ministra spravodlivosti Viliama Karasa, aby na budúci týždeň zvolal stretnutie so zástupcami Lekárskeho odborového združenia (LOZ), na ktorom budú hľadať lepšie nástroje, ako zabezpečiť ochranu zdravia a životy pacientov.

Ohrozenie zdravotnej starostlivosti

Ako ďalej informoval tlačový odbor Úradu vlády SR, súčasťou memoranda, ktoré podpísala vláda a lekárski odborári v novembri uplynulého roku bola požiadavka lekárov na prijatie návrhu novely Trestného zákona, ktorým sa navrhuje zaviesť nová skutková podstata trestného činu – ohrozenie poskytovania zdravotnej starostlivosti.

„Realita však ukázala, že uvedená požiadavka LOZ nie je vhodným riešením. Počas rokovaní rezort zdravotníctva upozorňoval na riziká zmeny legislatívy v podobe, v akej ju požadoval LOZ. Zástupcovia odborov napriek tomu trvali na tom, aby sa tento bod dostal do memoranda,“ uviedol Heger.

Karas by za navrh nehlasoval

Zavedenie nového trestného činu ohrozenia poskytovania zdravotnej starostlivosti do novely Trestného zákona nie je ničím iným, ako naplnením presne formulovaného záväzku vlády SR, a to v znení, ako je uvedené v podpísanom memorande o zlepšení systému zdravotníctva. Uvádza to poverený minister spravodlivosti Viliam Karas vo svojom vyhlásení.

Nemal teda inú možnosť, než takýto návrh predložiť do pripomienkového konania. Minister vysvetlil, že vláda sa zaviazala, že predloží Národnej rade SR návrhy zákonov a príjme opatrenia v rámci svojej pôsobnosti podľa obsahu memoranda o zlepšení systému zdravotníctva.





Ako uviedol Karas, prijatie zákona v predbežnom znení by osobne pokladal za škodlivé, ako poslanec NR SR by za takéto znenie nehlasoval, a naďalej tak trvá na odmietavom postoji k navrhovanej novej skutkovej podstate. V tlačovej správe o tom vo štvrtok informovalo Ministerstvo spravodlivosti SR.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Pondelok 19. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Mali ste straty? Dnes získate náhradu. Nesmiete odmietať ani zdanlivo malé zisky. Pokúsite sa stabilizovať nejaký citový vzťah, ale bez väčších úspechov.

Býk 21.4. - 21.5.

Máte výbornú možnosť presadiť sa. Aj v problematických otázkach viete presne, čo chcete. Vaša láska vám umožní načerpať nové sily.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek nadšeniu by ste mali na chvíľu zabrzdiť. Nič mimoriadne vám neujde a zmeníte riziko prípadného konfliktu. Chvíľu nechajte veci bežať bez vašej účasti.

Rak 22.6. - 22.7.

Nemali by ste všetko robiť osamotene a niesť všetku zodpovednosť na svojich pleciach. Dnes pochopíte, prečo. Vždy je dobré mať pri sebe niekoho, kto vás podrží.





Všetky Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?