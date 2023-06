Heger riešil s prezidentom Pavlom viaceré témy a ich spoločným cieľom je prinavrátiť občanom dôveru v politiku

14.3.2023 (SITA.sk) - Dočasne poverený premiér Eduard Heger vníma návštevu českého prezidenta Petra Pavla na Slovensku tesne po jeho inaugurácii ako signál silných susedských vzťahov.

Ako ďalej napísal na sociálnej sieti, obaja zdieľajú hodnoty demokracie a zasadzujú sa za politiku slušnosti. Heger zároveň tvrdí, že ich spoločným cieľom je prinavrátiť občanom dôveru v politiku. Na pondelňajšom stretnutí diskutovali o viacerých témach.

„Zhodli sme sa na tom, že pre zlepšenie sociálneho a ekonomického vývoja našich krajín je kľúčové, aby na Ukrajine zavládol mier. Slovensko a Česko môžu a mali by zohrať dôležitú úlohu aj pri následnej povojnovej obnove Ukrajiny. Hovorili sme aj o spolupráci vo V4 či boji s dezinformáciami," uviedol Heger.

Premiér zároveň ocenil, že Pavel chce byť nositeľom pokoja, stability a demokratických hodnôt. „To je vízia aj mojej politiky a o to viac mu v tomto odhodlaní želám veľa úspechov," dodal.

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

Among the missing Titanic exploration submarine crew is billionaire Hamish Harding

