HC Slovan Bratislava zdolal aj Amur Chabarovsk a predĺžil svoju víťaznú sériu

BRATISLAVA 18. októbra (WebNoviny.sk) – Hráči HC Slovan Bratislava zdolali Amur Chabrovsk 2:1 vo štvrtkovom zápase základnej časti Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) a dosiahli už piate víťazstvo v sérii.

Zverenci Vladimíra Országha si utvorili rozhodujúci náskok v druhej tretine. Úvodný presný zásah dosiahol v 33. minúte v presilovej hre Matúš Sukeľ, ktorý tečoval strelu Andreja Meszároša od modrej čiary. O štyri minúty neskôr sa k nemu pridal Rudolf Červený, v oslabení zužitkoval brejk dvoch proti jednému a poslal puk pomedzi betóny do siete.

Jediný slovenský klub v KHL odohrá najbližší duel už v sobotu 20. októbra o 16.00 h na ľade Spartaku Moskva a 22. októbra o 18.30 h nastúpi vonku proti HK Soči.

Aktivita bratislavského Slovana v úvode zápasu vyústila do šance Caseyho Baileyho v 2. min. Zámorský útočník zakončoval nepokrytý z ľavého kruhu, ale strelou švihom minul cieľ.

V polovici prvej tretiny mohol zmeniť bezgólový stav Michal Řepík. V brejku na Jevgenija Alikina zvolil bekhendový blafák, no ruský brankár dobre zareagoval a včas spojil betóny.

Hostia z Chabarovska si nevytvárali príležitosti na skórovanie, Jakuba Štěpánka vážnejšie neohrozili ani v dvoch presilových hrách a spoliehali sa na pozorného Alikina. Ten v 16. min zneškodnil v krátkom slede za sebou strely Rudolfa Červeného aj Jeffa Taffa.

V prostrednom dejstve hokejisti z východu Ruska ožili a trávili viac času v útočnej tretine, ale paradoxne odchádzali do šatní s dvojgólovým mankom.

V 28. min sa dostal do nebezpečnej pozície Bogdan Potechin, ktorý si nakorčuľoval medzi kruhy a odtiaľ vyslal prudký pokus na Štěpánka. O dve minúty neskôr bol blízko presného zásahu obranca Andrej Meszároš, no jeho strela od modrej čiary skončila na žŕdke.

Skúsený bek však zvládol reparát pri následnej presilovke, keď puk z jeho hokejky ešte nechytateľne tečoval Matúš Sukeľ. Aj druhý gól padol v nerovnovážnom počte hráčov na ľadovej ploche. V 37. min unikli v oslabení Červený s Máriom Lamperom a prvý menovaný nedal Alikinovi šancu.

Amur Chabarovsk v záverečnej tretine otvoril hru a ponúkal Bratislavčanom možnosti na protiútoky. V 44. min vnikol do otvorenej obrany hostí Sukeľ, no jeho bekhendové zakončenie skončilo na Alikinovej výstroji. Hostia za "belasými" herne ani strelecky nezaostávali, trápila ich iba slabá efektivita.

Dokumentoval to Vladislav Ušenin, ktorého pokus spoza hráča Štěpánek s problémami vytlačil nad brvno. V 52. min unikol po ľavom krídle Kirill Rasskazov, v dobrej pozícii ho vychytal gólman Slovana.

V úplnom závere vyvinuli hráči ruského tímu veľkú snahu na skorigovanie nepriaznivého stavu a dočkali sa zníženia. V 58. min sa presadil tečom Valentin Pianov. Gólu sa napokon nedočkali ani počas záverečnej presilovej hry.

Hlasy:

Rudolf Červený (útočník Slovana Bratislava, strelec víťazného gólu): "Atmosféra v šatni je momentálne skvelá, pretože v úvode sezóny nám to nešlo a trápili sme sa. Teraz sme sa dostali na víťaznú vlnu a dúfame, že ju udržíme čo najdlhšie. Pri góle som sa snažil mieriť dole, pretože v ostatných prípadoch som prestrelil bránku alebo mi to gólman chytil. V závere som bol nervózny, pretože v minulosti sme inkasovali v takomto čase zbytočný gól. Je dôležité, že dokážeme uspieť v tesných dueloch. Bojujeme o každý puk, v každom súboji a teraz sa nám to vypláca. Do ďalšieho zápasu chceme ísť s pokorou, hrať podobne ako dnes a verím, že opäť triumfujeme."

Vladimír Országh (tréner Slovana Bratislava): "Chabarovsk potvrdil dobrú hru z Rigy, a tak to bol pre nás ťažký zápas. Mali sme šance, ale ťažko sme sa presadzovali a nedali sme góly. Našťastie, profitovali sme z našich špeciálnych tímov, keď sme skórovali v presilovke a v oslabení. V tretej tretine sme však hrali veľmi komplikovane a strácali sme veľa pukov. V týchto momentoch nás podržal brankár Štěpánek, ktorý nastúpil po dlhšej pauze a prezentoval sa výbornými zákrokmi. Je pre nás dôležité, že sme natiahli víťaznú sériu, ale vlastne sme len vyrovnali to, keď sme päťkrát po sebe neuspeli. Teraz nás čakajú ťažší súperi v rámci dvojzápasu na klziskách súperov, kde potrebujeme takisto uspieť."

Nikolaj Borščevskij (tréner Amuru Chabarovsk): "V prvom rade musím oceniť výkon mojich zverencov, ktorí bojovali celých šesťdesiat minút. Za nepriaznivého stavu sme sa snažili pridať v ofenzíve, aby sme dosiahli výsledkový obrat. Vypracovali sme si niekoľko šancí, v úplnom závere sme dokázali znížiť na rozdiel jediného gólu, ale brankár domácich odviedol vynikajúci výkon a nedovolil nám, aby sme získali v zápase aspoň jeden bod."