HC Slovan Bratislava v KHL prehral 13. zápas za sebou, nestačil ani na Metallurg Magnitogorsk

BRATISLAVA 23. decembra (WebNoviny.sk) - Dva body si z bratislavského Zimného Štadióna Ondreja Nepelu odniesli na Vianoce hokejisti Metallurgu Magnitogorsk, domáci Slovan prehral už v trinástom zápase KHL po sebe.

Hostia mali zápas v rukách už od prvých minút, v úvodnej tretine si utvorili dvojgólové vedenie. V druhej dvadsaťminútovke síce znížil obranca Andrej Meszároš, ale to bolo zo strany "belasých" všetko. Naopak, Magnitogorsk pridal do konca duelu ďalšie dva góly.

Najslabší tím súťaže, Admiral Vladivostok, má na konte o jeden bod menej. Jediný slovenský zástupca v KHL odohrá najbližší duel v stredu 26. decembra na vlastnom ľade proti Torpedu Nižnij Novgorod s úvodným buly o 17.00 h.

Slovan dal už v úvode zápasu hosťom možnosť hrať v početnej výhode faulom Kyla Chipchuru. Hostia potvrdili svoju ofenzívnu silu a ponúknutú výhodu využili, v 7. min otvoril skóre švédsky útočník Dennis Rasmussen - 0:1.

V polovici prvej časti hral presilovku aj Slovan, ale vážnejšiu príležitosť si neutvoril. Naopak v 15. min mohol zvýšiť skóre Michal Bulíř, ale brankár Slovana Jakub Štěpánek bol pozorný. Päťdesiat sekúnd pred záverom prvej tretiny udreli hostia druhýkrát, z prvej presne pálil Roman Ľubimov - 0:2.

V druhej tretine Slovan zvýšil aktivitu, ale defenzíva hostí nepúšťala hráčov v netradičných vianočných červených dresoch do útoku.

Do ofenzívy sa nehrnuli ani hokejisti Magnitogorska. V 37. min prišlo k ojedinelému vzruchu pred brankárom Vasilijom Košečkinom, ktorý vyrazil pred seba strelecký pokus Matúša Sukeľa, ale na dorážku Andreja Meszároša bol prikrátky - 1:2.

Sukeľ bol v šanci aj o tri minúty neskôr, tentoraz obrana hostí zapracovala lepšie a Dávida Buca nepustila k dorážke. Následný protiútok zakončil gólom Jevgenij Timkin a znovu poslal Magnitogorsk do dvojgólového vedenia - 1:3.

Metallurg sa so stavom 3:1 neuspokojil a do tretej časti vleteli hostia ako víchor, na čo hráči Slovana nedokázali adekvátne reagovať.

Už v 42. min strelil ďalší gól ruského tímu presnou strelou švihom Denis Platonov - 1:4. "Belasí" sa darmo snažili dopriať vlastným priaznivcom na Vianoce aspoň ďalší gól, Košečkin už za svoj chrbát nepustil ani jeden puk.

Hlasy

Vladimír Országh (tréner Slovana): "Mali sme slabší vstup do zápasu, potom v druhej tretine sme sa zdvihli, utvorili sme si nejaké šance a dali sme aj gól. Rozhodujúce boli góly do šatne, ktoré sme inkasovali. Mrzí ma, že sme sa divákom neodvďačili víťazstvom. Ľudia utvorili pred Vianocami skvelú atmosféru."

Josef Jandač (tréner Magnitogorska): "Pre nás je dôležitý výsledok. Podstatné bolo, že sme dali góly do šatne. Keď sme odskočili na dva góly, to bolo rozhodujúce pre konečný výsledok. Hrali sme štvrtý zápas po sebe v krátkom časovom slede, preto sme hrali to, čo sme potrebovali. Išli sme si za víťazstvom, hoci to nebola žiadna hokejová paráda. Cieľom bolo získať dva body a to sa nám podarilo."

Andrej Meszároš (obranca Slovana, autor gólu): "Je to kvalitný súper, vedeli sme o tom. Škoda tretieho gólu, keby sme išli do tretej tretiny za stavu 1:2, možno by to bolo iné. Súper potrestal naše chyby, potvrdil svoju kvalitu a zaslúžene vyhral."

Michal Sersen (obranca a kapitán Slovana): "Chceli sme predviesť dobrý výkon a zatlieskať si po víťaznom zápase. Žiaľ, nepodarilo sa nám to. Atmosféra bola skvelá. Priali by sme si, aby to opäť bolo také ako kedysi. Musíme tomu však všetci pomôcť - my na ľade i ľudia zhora. Celé to treba zlepšiť."