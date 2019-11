HC Slovan Bratislava v KHL opäť prehral, v rok 2019 ešte nezískal ani bod

BRATISLAVA 26. januára (WebNoviny.sk) - Hráči Slovana Bratislava prehrali v sobotňajšom domácom zápase Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) s bieloruským Dinamom Minsk 2:4 a natiahli sériu neúspechov už na desať duelov. Slovan už dlhšie nemá šancu na postup do play-off. Sobotňajší zápas sledovalo na tribúnach Zimného štadióna Ondreja Nepelu 5289 divákov.

Zverencom trénera Vladimíra Országha sa gólmi Mária Luntera a Érica Gelinasa podarilo otočiť z 0:1 na 2:1, ale v druhej polovici druhej tretiny o náskok prišli a pred poslednou časťou prehrávali o gól.

V tejto sezóne odohral Slovan Bratislava 54 zápasov a nazbieral v nich 27 bodov. V tomto smere je najhorším tímom celej súťaže. Najbližšie sa Slovan predstaví vo štvrtok 31. januára na domácom ľade proti HK Soči.

V úvode prvej tretiny boli mierne aktívnejší hostia. Najprv Tereščenko nevyužil zaváhanie Slovana v rozohrávke, ale v 9. min sa už nemýlil Blum, ktorý strelou švihom prestrelil brankára Štěpánka - 0:1. "Belasí" sa dočkali vyrovnania v 17. min, keď po prihrávke od Buca našiel recept na súperovho brankár Lunter.

Druhýkrát rozjasal bratislavské tribúny v 21. min kanadský obranca Éric Gelinas, jeho delovka z prvej skončila až za Enrothom. Ten v 28. min zneškodnil pokus M. Sukeľa, vzápätí nepochodil ani domáci Bailey.

Na 2:2 vyrovnal v 33. min Stepanov, doťukol za Štěpánka odrazenú strelu Drozdova. Najtesnejší náskok pre Dinamo zariadil v 37. min v oslabení Volkov, keď využil chybu Slovana na útočnej modrej čiare a z brejku nezaváhal.

V tretej tretine sa Slovan snažil o vyrovnanie, ale hostia pozorne bránili a nepúšťali zverencov trénera Vladimíra Országha do šancí. V 59. min premárnil šancu Lamper, vychytal ho brankár Enroth. Naopak, poistku pridal do prázdnej bránky Kitarov.

Hlasy:

Vladimír Országh (tréner Slovana): "Chceli sme sa revanšovať za zlý výkon v Jaroslavli. Lepšie začali hostia, my sme hru potom vyrovnali. V druhej časti sme hrali tiež dobre, no paradoxne pri našej najlepšej hre sme dvakrát inkasovali. Je to škoda, zaslúžili by sme si aspoň bod. Asi si kalich horkosti budeme musieť vypiť až do dna."





Andrej Sidorenko (tréner Dinama Minsk): "Bol to zaujímavý súboj dvoch tímov zo Západnej konferencie z dolnej časti tabuľky. Vedeli sme, že Slovan sa bude len brániť a bude sa snažiť o víťazstvo. Našťastie sme v kvalitnej druhej tretine otočili a potom aj ustrážili víťazstvo."





Michal Sersen (obranca Slovana): "Je škoda, že sme súperovi neodskočili, pretože sme na to mali šance. Potom prišli nešťastné momenty, keď sme zakladali útok, no puk nám preskočil hokejku a súper skóroval. Pri treťom góle sa mi zlomila hokejka a dostali sme ďalší gól. Skúšame všetko možné, ale už nevieme, čo robiť."