HC Slovan Bratislava utŕžil poriadny výprask, CSKA Moskva podľahol 0:9

VIEDEŇ 26. októbra (WebNoviny.sk) - Najťažšiu prehru v sezóne utrpeli hokejisti Slovana Bratislava od hráčov CSKA Moskva /0:9/ v piatkovom súboji Kontinentálnej hokejovej ligy. Hralo sa na ľade Erste Bank Areny vo Viedni a HC Slovan bol oficiálne vedený ako domáci tím. Ide o projekt vedenia súťaže na popularizáciu KHL v krajinách, kde predtým ešte nezavítala. Slovan odohrá súťažný zápas KHL vo Viedni aj v nedeľu 28.10. - proti SKA Petrohrad

"Belasí" nezvládli najmä úvod zápasu, keď v 10. min prehrávali 0:4 po góloch Lindena Veya, Kirilla Kaprizova, Mata Robinsona a Andreja Svetlakova. Už po treťom góle v 7. min šiel dolu z ľadu brankár Marek Čiliak a nahradil ho Jakub Štěpánek. Keď kanadský útočník Vey v 37. min zvýšil na 7:0 pre hostí, predčasne bolo rozhodnuté.

Zverenci Vladimíra Országha neuspeli tretíkrát po sebe a opäť im o čosi kleslo sebavedomie podporené predchádzajúcou víťaznou šnúrou 5 zápasov. "Belasí" majú po 23 zápasoch na konte 18 bodov a v tabuľke Západnej konferencie KHL im patrí deviate miesto. CSKA Moskva má presne dvakrát viac bodov ako Slovan a je lídrom Západnej konferencie.

Kontinentálna hokejová liga 2018/2019

výsledky piatkových stretnutí

HC Slovan Bratislava - CSKA Moskva 0:9 (0:4, 0:3, 0:2)

Góly: 1. Vey (Dahlbeck), 3. Kaprizov (Vey, Robinson), 7. Robinson (Hansen, Andronov), 10. Svetlakov (Telegin), 22. Andronov (Hansen, Kalinin), 34. Šalunov (Okulov), 34. Vey (Grigorenko), 46. Hansen, 55. Slepyšev (Grigorenko, Marčenko)

Vylúčení: 5:8 na 2 min, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:2, rozhodovali: Ščeňov, Soin - Viľugin, Palej, 5543 divákov

Zostavy:

Slovan: Čiliak (7. Štěpánek) - Jánošík, Sersen, Grman, Klok, É. Gélinas, Bačík, Švarný - Řepík, Taffe, Virta - Liška, M. Sukeľ. Červený - P. Lamper, Bailey, M. Lunter - Hrnka, Chipchura, Rau

CSKA: L. Johansson - Robinson, Dahlbeck, Naumenkov, Nesterov, Marčenko, Blažijevskij, Romanov - Grigorenko, Vey, Kaprizov - Okulov, Šalunov, Slepyšev - Hansen, Andronov, S. Kalinin - Tolčinskij, Svetlakov, Telegin

Amur Chabarovsk - Ak Bars Kazaň 2:4 (1:0, 0:2, 1:2)

Góly: 8. a 55. Fajzullin - 22. Tkačov, 32. Pedan, 50. Postma, 60. Klinkhammer

Červená hviezda Kchun-lun - Torpedo Nižnij Novgorod 1:2 po sam. nájazdoch (0:0, 0:1, 1:0 - 0:0, 0:1)

Góly: 50. St. Pierre - 24. Markovin, rozhodujúci sam. nájazd Sabolič

Barys Astana - Viťaz Podoľsk 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)

Góly: 13. Michajlis, 29. A. Petersson, 35. Starčenko - 19. Aaltonen

Jokerit Helsinki - Spartak Moskva 4:3 po predĺž. (1:3, 2:0, 0:0 - 1:0)

Góly: 14. ONeill, 21. Norman, 32. Joensuu, 63. Moses - 5. B. Maxwell, 9. Kutejkin, 16. Lisin

Dinamo Riga - SKA Petrohrad 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Góly: 21. Videll - 21. Gavrikov, 45. Hersley

Hlas:

Vladimír Országh (tréner Slovana): "Odohrali sme veľmi zlý zápas s množstvom chýb, ktoré náš súper trestal. Vedeli sme, že ak chceme byť úspešní, nesmieme hráčov súpera púšťať do prečíslení a musíme byť pozorní v defenzíve. Náš plán sa zrútil už v úvodných troch minútach, keď sme dostali dva góly. Boli sme zakríknutí, mali sme až prílišný rešpekt. Od stavu 0:3 hral súper takmer exhibične až do konca zápasu. Cítim sa veľmi zle najmä kvôli našim fanúšikom, ktorí merali cestu do Viedne a aj kvôli našim brankárom, ktorým sme vôbec nepomáhali. Rozdiel v hre oboch mužstiev bol dve až tri výkonnostné triedy."