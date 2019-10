HC Slovan Bratislava po trinástich prehrách konečne zvíťazil, otočil zápas zo stavu 1:3

BRATISLAVA 26. decembra (WebNoviny.sk) - Konečne to prišlo. Hokejisti HC Slovan Bratislava ukončili sériu prehier v KHL na čísle trinásť, v stredu triumfovali na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu nad Torpedom Nižnij Novgorod 5:4 po samostatných nájazdoch.

Domáci od ôsmej minúty viedli gólom Marka Slobodu, ale hráči Torpeda troma zásahmi v druhej časti hry otočili stav vo svoj prospech. V tretej časti znovu naplno zabrali zverenci Vladimíra Országha a gólmi Kyla Chipchuru, Chada Raua a Lukáša Kloka znovu strhli vedenie na svoju stranu. Skóre sa však menilo znovu, v 59. min poslal duel do predĺženia Michail Orlov. V predĺžení neskóroval ani jeden tím, v samostatných nájazdoch boli úspešnejší domáci. Rozhodujúci nájazd premenil kanonier Rudolf Červený.

Jediný slovenský zástupca v KHL je po 43 odohraných zápasoch na priebežnom poslednom 12. mieste Západnej konferencie. "Belasí" najbližšie nastúpia proti Neftechimiku Nižnekamsk v piatok na vlastnom ľade od 18.30 h.

Kontinentálna hokejová liga (KHL) streda HC Slovan Bratislava - Torpedo Nižnij Novgorod 5:4 po sam. nájazdoch (1:0, 0:3, 3:1 - 0:0, 1:0) Góly: 8. M. Sloboda (A. Jánošík), 47. Chipchura (Lamper), 51. Rau (Taffe, Lamper), 57. Klok (Lamper, Chipchura), rozhod. sam. nájazd: Červený - 25. Orlov, 28. Calof (Šenfeld, Orlov), 37. Sabolič (Aľajev, Korobov), 59. Orlov (Calof, Šenfeld) Vylúčení: 4:3 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, rozhodovali: Beľajev, Oskirko - Berseňov, Judin, 5 845 divákov Zostavy: Slovan: Štěpánek - Švarný, Sersen, Grman, Klok, A. Jánošík, Meszároš, Bačík - Rau, Taffe, Ch. Bailey - Lunter, M. Sukeľ, Červený - Lamper, Hrnka, Buc - Jeglič, Chipchura, M. Sloboda - Baranov Torpedo: Kostin - Orlov, Barancev, Ogijenko, Holm, Korobov, Aľajev, Rodionyčev - Varnakov, Galuzin, Paršin - Calof, Miele, Šenfeld - Žafiarov, D. Siomin, Sabolič - Veriajev, Iľjin, Urakov - Smolin

I. tretina

Už v úvode zápasu hral Slovan presilovú hru, ale neutvoril si žiadnu väčšiu príležitosť. V 7. min sa rútil Tomáš Hrnka sám na brankára hostí, v samostatnom nájazde však neuspel.

"Belasí" sa predsa len dočkali, v 8. min otvoril skóre po individuálnom prieniku ľavou stranou Marek Sloboda - 1:0.

V druhej polovici prvej časti hry bol v samostatnom úniku aj Kyle Chipchura, ale rovnako ako Hrnka nepochodil. V 14. min nebezpečne pálil Anton Šenfeld, domácich podržal gólman Jakub Štěpánek.

II. tretina

V druhej tretine Nižnij Novgorod zvýšil aktivitu, naopak zverenci Vladimíra Országha poľavili a to nemali robiť. Pokus Kanaďana Andrewa Calofa ešte Štěpánek kryl, ale v 25. min nestačil na strelu Michaila Orlova spoza kruhov - 1:1.

Už o pár sekúnd neskôr mohol vrátiť vedenie domácim Matúš Sukeľ, to by však musel mieriť presnejšie. Naopak, v 28. min sa do vedenia dostali hostia presnou strelou švihom v podaní Calofa - 1:2.

Slovanisti po ďalšom inkasovanom góle znervózneli, v 33. min sa v samostatnom úniku ocitol Daniil Iľjin, ale nepresadil sa. O tri minúty neskôr bol v šanci znovu Sukeľ, tentoraz jeho strelu zneškodnil brankár Denis Kostin. Torpedo v druhej tretine udrelo ešte raz, počas signalizovaného vylúčenia hráča domácich skóroval Robert Sabolič - 1:3.

III. tretina

Slovan čakala v treťom dejstva neľahká úloha streliť minimálne dva góly a neinkasovať. Spočiatku tomu nič nenasvedčovalo, v 43. min pálil Calof, Štěpánek znovu podržal svoj tím. O tri minúty neskôr vystrelil na opačnej strane Mário Lunter, ale takisto sa nepresadil.

V 47. min sa domáci konečne dočkali zníženia, zblízka skóroval Kyle Chipchura po peknej prihrávke Lampera - 2:3. V 51. min vyrovnal strelou z prvej Chad Rau - 3:3. V 57. min mohli poslať Slovan do vedenia Hrnka i Chipchura, ale výborne zasiahol Kostin. Domáci sa dostali druhýkrát v zápase do vedenia v 57. min delovkou Lukáša Kloka od modrej čiary - 4:3.

Keď už sa zdalo, že "belasí" si vedenie udržia, v 59. min poslal duel do predĺženia obranca Michail Orlov - 4:4. Rovnaký hráč mal ďalšiu šancu aj šesť sekúnd pred koncom tretej tretiny, ale druhýkrát v krátkom čase Štěpánka neprekonal.

Predĺženie a sam. nájazdy

V predĺžení sa nepresadil ani jeden z tímov. V samostatných nájazdoch skórovali za Slovan krásnymi strelami Žiga Jeglič i Rudolf Červený, za Nižnij Novgorod sa presadil iba Denis Paršin - 5:4.

