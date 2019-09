HC Slovan Bratislava natiahol sériu prehier v KHL, na domácom ľade nestačil ani na Kazaň

BRATISLAVA 8. decembra (WebNoviny.sk) - HC Slovan Bratislava natiahol sériu prehier v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL) už na deväť zápasov, "belasí" podľahli na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v sobotu hráčom Ak Bars Kazaň 1:2. Skóre otvoril už v 7. min kanadský útočník hostí Justin Azevedo.

V 34. min vyrovnal z prečíslenia Patrik Lamper, ale v úvode tretej časti prinavrátil Kazani vedenie Albert Jarullin. Keďže do konca súboja sa už nepresadil ani jeden tím, zásah 25-ročného obrancu v presilovej hre bol napokon víťazný.

Zverenci trénera Vladimíra Országha sú po 38 odohraných zápasoch na predposlednej 11. priečke Západnej konferencie so ziskom 23 bodov. Posledné Dinamo Minsk má o jediný bod menej, no dva zápasy k dobru. Najbližší duel odohrajú hokejisti Slovana v stredu, na domácom ľade privítajú hráčov lotyšského Dinama Riga.

Hokejisti Slovana boli už od úvodných sekúnd pod tlakom, ktorý vyústil do otváracieho gólu v 7. min. Hostia rozohrali peknú ofenzívnu kombináciu, ktorú zakončil kanadský útočník Justin Azevedeo nechytateľnou strelou do bránky cez ležiaceho Jakuba Štěpánka.

Zverenci Vladimíra Országha mali ešte v prvej tretine možnosť vyrovnať, ale nevyužili presilovú hru. V 16. min najprv nebezpečne pálil Patrik Bačík, ale Emil Garipov bol pozorný. Následný protiútok zakončil Robert Klinkhammer, ale aj Štěpánek sa prezentoval úspešným zákrokom. - 0:1

Aj v druhej časti hrali belasí presilovku, počas ktorej tvrdo vystrelil Éric Gélinas, pred bránkou dorážal Casey Bailey, ale ani jeden z nich neprekonal brankára Kazane.

V 31. min prišlo tretie vylúčenie hostí, ale Slovan nebol ani do tretice úspešný. Vzápätí však Patrik Lamper zakončil prečíslenie gólom po dobrej asistencii Tomáša Hrnku a vyrovnal na 1:1. Domácim strelený gól dodal energiu. Garipov však kryl pokusy Adama Lišku i Rudolfa Červeného.

Slovan vstúpil do tretieho dejstva v oslabení, pretože sekundu pred koncom prostrednej časti fauloval Casey Bailey. Štěpánek najprv zneškodnil dobré pokusy Andreja Popova i kapitána Alexandra Svitova, no na delovku Alberta Jarullina už český brankár nedokázal reagovať - 1:2. Domáci sa darmo snažili vyrovnať, na Garipova už recept nenašli. Gól sa nepodarilo pridať ani Kazani, hoci šance na to mali, ale Štěpánek udržal jednogólový rozdiel.

Hlasy:

Vladimír Országh (tréner Slovana): "Odohrali sme dobré stretnutie. Hrali sme proti kvalitnému súperovi. Chalani bojovali, ale v niektorých fázach bolo vidno, že kvalita je na strane hostí. Chalani však na ľade nechali srdce. Súper hral dobre, nepúšťal nás do príležitostí a čakal na svoju šancu. Tá prišla v presilovke, keď skóroval od modrej čiary. Ďakujem všetkým ľuďom, ktorí prišli. Kde chýbala kvalita, nahradili sme to bojovnosťou a ľudia to po zápase ocenili. O tom to je."

Zinetula Biľaletdinov (tréner Kazane): "Bol to dobrý zápas. Boli sme favoritom stretnutia a som rád, že sme našu pozíciu potvrdili. Moji zverenci odviedli dobrý výkon a splnili moje očakávania. "

Patrik Lamper (útočník Slovana, autor gólu): "Myslím si, že sme nehrali zle. Žiaľ, nevyužili sme šance a súper tie svoje premenil. Pred gólom som dostal výbornú prihrávku pred prázdnu bránku, ja som musel už iba zakončiť. Potrebujeme ísť do každého zápasu s čistou hlavou a nemyslieť na to, že máme takú negatívnu sériu, raz sa to musí zlomiť. "

Jakub Štěpánek (brankár Slovana): "Prehier je už veľa. Dnes sme hrali dobre, oveľa lepšie, ako v predošlých zápasoch. Nula bodov je však nula bodov, na tom sa nič nemení. Nedali sme góly, aj keď sme mali zopár presiloviek. Súper mal jednu a hneď dal gól a rozhodol."