HC Slovan Bratislava mal proti Dinamu dobrý začiatok, ale v KHL si pripísal 10. prehru za sebou

BRATISLAVA 12. decembra (WebNoviny.sk) - HC Slovan Bratislava natiahol sériu prehier v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL) už na desať zápasov, "belasí" podľahli na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v stredu aj hráčom Dinama Riga tesne 3:4.

Slovan pritom do duelu vstúpil výborne, už v ôsmej sekunde otvoril skóre Jeff Taffe. Riga sa však nedala zahanbiť a v 36. sekunde vyrovnala zásahom Laurisa Darziňša. Hostia sa ešte v prvej tretine ujali vedenia, v početnej výhode sa presadil Mikelis Redlihs.

Na rozdiel dvoch gólov zvýšil v 24. min takisto v presilovej hre Linus Videll. Domáce družstvo vrátil do hry v 34. min Rudolf Červený a Taffe druhým zásahom v zápase v 37. min dokonca vyrovnal. Zverencom Vladimíra Országha to napokon na body aj tak nestačilo. V 47. min rozhodol o triumfe Dinama Riga takisto druhým zásahom Darziňš.

Slovanisti sú po 39 odohraných zápasoch na predposlednej 11. priečke Západnej konferencie so ziskom 23 bodov. Posledné Dinamo Minsk má o jediný bod menej, no odohralo o dva zápasy menej. Najbližší duel absolvujú hokejisti Slovana v utorok na ľade favorizovaného SKA Petrohrad.

Zápas sa začal poriadne zostra, už v ôsmej sekunde otvoril skóre útočník Slovana Jeffe Taffe, ktorý zužitkoval presnú prihrávku pred bránku od Michala Řepíka - 1:0.

Vedenie "belasým" však nevydržalo dlho, ešte v 36. sekunde vyrovnal strelou z veľkého uhla Lauris Darziňš - 1:1. Hostia sa ujali vedenia v 17. min, skrumáž pred Jakubom Štěpánkom využil v početnej výhode Mikelis Redlihs - 1:2.

V úvode druhej tretiny Slovan inkasoval znovu, v 24. min zvýšil na rozdiel dvoch gólov v presilovej hre Linus Videll - 1:3.

O päť minút neskôr dopravili zverenci Vladimíra Országha puk za chrbát brankára Timura Biľalova, ale hlavný arbiter gól neuznal, pretože po konzultácii s videorozhodcom usúdil, že Řepík ho do bránky usmernil korčuľou úmyselne.

V 33. min sa domáci predsa len dočkali kontaktného gólu, okamžite po vhadzovaní vypálil z pravého kruhu Rudolf Červený a prekvapil Biľalova - 2:3.

V 37. min strelil svoj druhý gól v súboji Taffe a vyrovnal - 3:3. Konzultácia s videorozhodcom tentoraz Slovan o zásah neubrala. V závere prostrednej časti si utvorili dobré šance oba tímy, ale ani jedna z príležitostí sa neskončila za bránkovou čiarou.

Do tretej tretiny vstúpili mužstvá za nerozhodného stavu, ktorý vydržal až do 47. min, keď skóroval Laris Darzinš a znovu poslal lotyšský tím do vedenia - 3:4.

Vyrovnať mohol o dve minúty neskôr Matúš Sukeľ, ale jeho dobrý pokus kryl Biľalov. Slovan sa v závere pokúsil vyrovnať aj pri hre bez brankára, ale neúspešne a prehral už desiatykrát po sebe.

Hlasy

Girts Ankipans (tréner Dinama Riga): "Bol to náročný bojovný zápas. Vyzeralo to takmer ako v play-off. Sú to pre nás veľmi dôležité body a nebolo jednoduché ich vybojovať."

Vladimír Országh (tréner Slovana): "Mali sme dobrý začiatok, ale okrem gólu sme v prvej tretine neukázali nič. Súper bol aktívnejší, rýchlejší, dominoval v súbojoch. Mali sme znovu niekoľko zbytočných vylúčení. V druhej tretine sme sa trochu zobudili, vyrovnali sme, ale znovu sme niekoľko momentov nezvládli. Bolo to málo, súper chcel uspieť viac. Potrebujeme hrať 60 minút a to sa nestalo. Hráme o budúcnosť Slovana, musíme sa zmobilizovať a začať vyhrávať."

Michal Řepík (útočník Slovana): "Nehrali sme celý zápas a nechali sme sa zbytočne vylučovať. V úvode sme dali rýchly gól, no vzápätí sme znovu inkasovali. To by sa nemalo stávať. Nezvládli sme oslabenia, kde sme dostali dva góly. Po prestávke sme hrali celkom dobre, diktovali sme tempo hry. Myslím si, že štvrtý gól bol trochu smolný. Ku koncu nám už nezostávali sily. Mali sme presilovku, ale nič nám v nej nespadlo. Tak to býva, keď nebudeme hrať celých 60 minút, šťastie nám nepôjde naproti."

Jakub Štěpánek (brankár Slovana): "Prehrali sme a teda nemôžeme byť spokojní. V prvej tretine bol súper aktívnejší a z toho ťažil. Potom sme sa vrátili do zápasu, hrali sme dobre, tlačili sme, ale nedali sme gól. Naopak, súper skóroval. Zápas má 60 minút a my hráme vždy iba určitú pasáž a to nestačí. Menšie voľno uvítame, či nám to pomôže, ukážu až zápasy po prestávke."