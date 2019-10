HC Slovan Bratislava dlží hráčom milióny eur, čas na splnenie podmienok pre Tipsport ligu sa kráti

1.7.2019 (Webnoviny.sk) - Hokejový klub HC Slovan Bratislava vyplatil mestu minulý týždeň viac ako miliónový dlh za prenájom Zimného štadióna Ondreja Nepelu, ale stále dlhuje obrovské finančné prostriedky bývalým hráčom. Výkonný viceprezident "belasých" Juraj Široký ml. na pondelňajšej tlačovej konferencii prezradil, že ide o skupinu približne šesťdesiatich hokejistov, s ktorými vedenie klubu rokuje.

"Našim pôvodným zámerom bolo zaplatiť časť dlhov a zvyšok financií doplatiť prostredníctvom splátkových kalendárov. Je to však náročné, pretože niektorí hokejisti sú v zahraničí, spájajú sa s agentmi, ďalší sú zastúpení právnymi kanceláriami. Spočiatku nám ani neverili, že sa rokovania rozbehnú. Verím, že sa dohodneme na splátkových kalendároch, ktoré budú približne ročné," povedal Široký.

Problémom je aj hala

Slovan má naďalej záujem pôsobiť v slovenskej najvyššej súťaži, ale na splnenie všetkých licenčných podmienok má už len mesiac. Do 1. augusta musí bratislavský klub Výkonnému výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja potvrdiť, že vyplatil hráčske dlhy resp. sa dohodol s hokejistami na riešení tejto situácie.

"Suma, ktorú potrebujeme dať hráčom, sa pohybuje na úrovni okolo troch miliónov eur. Zároveň nás čakajú rokovania s mestom ohľadom prenájmu štadióna. Zatiaľ sme ešte nejednali, ale faktom je, že nemôžeme naďalej platiť za halu 800-tisíc eur, ak budeme hrať extraligu," hovoril.

"Belasí" momentálne nemajú pod zmluvou ani jedného hráča. Nový generálny manažér Juraj Bakoš v spolupráci s hlavným trénerom Romanom Stantienom však pracujú na tvorbe kádra.

Záujem o Kukumberga a Sersena

"Riešime kontrakty, máme vybraných hráčov a s niektorými sme ústne dohodnutí. V nasledujúcich dňoch absolvujem nejaké stretnutia a v druhej polovici júla budeme mať prvé mená. Chceme postaviť mužstvo na bývalých hráčoch Slovana a bratislavských rodákoch. Máme záujem o Romana Kukumberga alebo Michala Sersena a okolo týchto základných pilierov by sme doplnili ďalších hráčov. Do prvého tréningu chceme mať pod zmluvou dvadsať hráčov. Prevažne by to mali byť Slováci, možno jeden alebo dvaja Česi. Hokejistov zo zámoria či Škandinávie sme neoslovovali," povedal Bakoš.

Hráči Slovana by mali začať s prípravou na ľade približne v polovici júla a už začiatkom augusta majú naplánované prípravné zápasy. Manažment má preto minimum času na dotiahnutie kontraktov a ambície mužstva po návrate do Tipsport ligy tomu budú prispôsobené.

"Ciele je ťažké definovať, o to sa pokúsime až pred začiatkom novej sezóny. Budeme pracovať s jedným z najnižších rozpočtov v histórii Slovana. Sme v náročnom období a trh je obmedzený. Z dlhodobého hľadiska však chcem nadviazať na výborné športové výsledky Slovana a rád by som s klubom získal titul. Bolo to by pekné, keby sa to podarilo do osláv storočnice, ktoré budú v roku 2021," doplnil Bakoš.

